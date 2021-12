Fußball Oberliga 2:6 in Baumberg: Niederwenigern hält nur 45 Minuten lang mit

Baumberg. Sechste Niederlage in Folge: Zur Pause liegen die SF Niederwenigern in Baumberg nur 2:3 zurück – dann zeigt sich die Qualität der Gastgeber.

Eine gute Halbzeit reicht den Sportfreunden Niederwenigern nicht, um bei den Sportfreunden Baumberg für eine Überraschung zu sorgen. Nach 90 Minuten steht eine deutliche 2:6 (2:3)-Niederlage für den Oberligisten aus Hattingen – Trainer Marcel Kraushaar kann aber insbesondere aus den ersten 45 Minuten positive Ansätze mitnehmen.

Zehn Minuten war das Spiel alt, da ging der Außenseiter aus Niederwenigern mit 1:0 in Führung. Marc Rapka hatte Dominik Enz auf die Reise geschickt, der sich im Laufduell mit dem Innenverteidiger der Baumberger behauptete und im Eins-gegen-Eins mit Schlussmann Eric Klaas cool blieb.

Niederwenigern spielt weiter gut mit

Beflügelt von der Führung spielte das Kraushaar-Team auch in der Folge gut, nach Ansicht des Trainers waren es die „besten 20 Minuten der vergangenen Wochen.“ Umso ärgerlicher, dass ein individueller Fehler die Hausherren zurück ins Spiel holte. Ein Rückpass von Luca Hauswerth geriet zu kurz, Alon Abelski stibitzte den Ball und ließ Alexander Golz im Tor der „Wennischen“ keine Chance (18.).

Trotzdem gelang es den Schwarz-Gelben das Spiel auch danach weiter offen zu gestalten, mit zunehmender Spieldauer wichen sie aber immer mehr vom Matchplan ab. „Anders als besprochen haben wir uns dann dazu hinreißen lassen, den Gegner höher anzulaufen“, so Kraushaar.

Niederwenigern gibt Räume – Baumberg nutzt das aus

Die gewonnen Räume wusste Baumberg zu nutzen, Koray Kacinoglu vollendete einen Konter zur 2:1 Führung (39.). Niederwenigern schüttelte sich aber nur kurz und konnte kurz darauf ausgleichen. Einen Freistoß von Paul Schütte konnte Eric Klaas nicht richtig festhalten, Marc Rapka staubte zum 2:2 ab (42.).

Es wäre der perfekte Halbzeitstand aus Sicht der Gäste gewesen. Wäre! Denn nur eine Minute später konnte auch Golz einen Baumberger Freistoß nur nach vorne abklatschen lassen, Kacinoglu brachte die Hausherren mit seinem zweiten Tor an diesem Nachmittag wieder in Führung.

Baumbergs Qualität zu groß

„Aus unserer Sicht hat das Ergebnis nicht dem entsprochen, was wir in der ersten Halbzeit geleistet haben“, bedauerte Marcel Kraushaar den Pausenrückstand. Und nach dem Seitenwechsel kam es dann dicke. Ali Daour (57.), Alon Abelski (74.) und Louis Klotz (79.) schraubten das Ergebnis für die nun überlegenen Baumberger in die Höhe.

„Wir wussten, dass sie mit ihren ehemaligen Regionalligaspielern viel Qualität haben. Und die haben sie dann ausgespielt“, hielt Kraushaar fest. Niederwenigern gelang es nicht mehr, die Räume zu schließen, lief den Gegner immer wieder zu früh an. „Dann haben sie uns auseinandergespielt.“

Für die kommenden Wochen nimmt Kraushaar die gute Leistung aus den ersten 45 Minuten mit. „Da waren wir mit einem der Top-Fünf-Teams der Liga auf Augenhöhe.“ Mit dem Tabellenvierten Kleve wird die Aufgabe nächste Woche Sonntag aber nicht leichter.

Baumberg – SF Niederwenigern 6:2 (3:2)

Tore: 0:1 Enz (10.), 1:1 Abelski (18.), 2:1 Kacinoglu (39.), 2:2 Rapka (42.), 3:2 Kacinoglu (43.), 4:2 Daour (57.), 5:2 Abelski (74.), 6:2 Klotz (79).

SFN: Golz – Eckert, Schütte, Beyer (62. Kagnassim), Hauswerth (66. Grünewald), Barrera (74. Gonzalez), Lümmer, Köfler, Gerhardt, Rapka (83. Kinoshita), Enz (78. Bukowski).