In der Fußball-Kreisliga-B unterliegt Sandzak-Hattingen Spitzenreiter Bommern. Der RSV verpasst einen Punktgewinn gegen Hammerthal.

Hammerthaler SV - RSV Hattingen 2:1 Der Hammerthaler SV besiegte den RSV Hattingen in einem engen Spiel. „Die Hattinger hätten für ihren Kampf einen Punkt verdient gehabt“, lobte HSV-Trainer Alfonso Bosco die Gäste. Der RSV Hattingen war verdient in Führung gegangen, doch Hammerthal steigerte sich in der zweiten Hälfte und fuhr den Sieg ein. „Es wäre mehr drin gewesen“, sagte RSV-Trainer Eduard Osovec.

Tore: 0:1 Shwan Shakir Azeez Azeez (15.), 1:1 Taoufik Hlaouit (75.), 2:1 Julian Stefaniak (87.)

HSV: Zimmer, Steger, Siljkovic (45. Gajewski), Stefaniak (45. Urso), Bozkurt, Hlaouit, Neumeister, Engelmann, Berenbeck, Wohlfahrt, Ehlert.

RSV: Longinov, Maul, Berg (58. Cömez), Korjak, Stetttinger (83. A. Korjak), Tauferner, Kowal, Renke, Bick (40. Osovec), Bopp (88. Bütow), Azeez Azeez.

Sandzak-Hattingen - SV Bommern 05 0:3. Sandzak-Hattingen unterlag Spitzenreiter Bommern. „Es war eine verdiente Niederlage“, gab Sandzak-Trainer Esad Muharemovic zu. Der FCS schaffte es gegen die Gäste nicht, genügend Druck aufzubauen. Bommern hingegen war gnadenlos effizient.

Tore: 0:1 (35.), 0:2 (42.), 0:3 (80.)

FCS: Mercimek, Wantia, Mersin Kurbasevic (60. Mustafi), Hodzic, Krischer, Tursi, Mustafi, Adnan Kurbasevic,, Mrosek.

Obersprockhövel III - Linderhausen II 3:3

SpVgg Steele II - SF Niederwenigern III 1:7

VfL Gennebreck - Herdecke-Ende 5:1

VfB Annen II - TuS Blankenstein II 3:0

SuS Niederbonsfeld II - DJK Mintard 4:0

Hiddinghauser FV II - SC Hagen II 6:0