19 Fotos: SuS Niederbonsfelds Aufholjagd bleibt unbelohnt

Hattingen/Sprockhövel. Die Landesliga-Fußballerinnen des SuS zittern weiter. Beim VfL Gennebreck trifft eine Stürmerin vier Mal, bei den SF Niederwenigern eine fünf Mal.

Wer so eine Torjägerin in den eigenen Reihen hat, der muss sich über den Verbleib in der Fußball-Landesliga keine Sorgen mehr machen.

Die Sportfreunde Niederwenigern sicherten sich einen 6:0-Erfolges über den SV Rees und haben nun schon neun Punkte Abstand auf die Abstiegsränge. Überragende Frau war in dieser Partie einmal mehr Niederwenigerns Christina Löhken, die gleich fünf der sechs Tore erzielte. Den weiteren Treffer steuerte Ravissa Biefel bei.

SuS Niederbonsfeld wird am Ende von GW Lankern II ausgekontert

Deutlich enger wird es für den SuS Niederbonsfeld, der mit 2:4 gegen GW Lankern II verlor. Zwar traf Natascha Feer doppelt und zum zwischenzeitlichen Ausgleich in der 70. Minute, am Ende war das aber wertlos, weil Lankern noch zwei Mal zuschlug. Die Hattingerinnen bleiben somit bei 13 Punkten stehen. „Aus meiner Sicht waren wir die bessere Mannschaft, waren aber in der Anfangszeit nicht konzentriert genug und haben die Tore bekommen“, so SuS-Trainer Jörg Schwarz.

Den Rückstand noch zu drehen – beides Male wurde Natascha Feer mit einem durchgesteckten Ball hinter die Abwehrkette in Position gebracht – war gut. Doch der berechtigte Elfmeter machte die Hoffnungen zunichte. „Wir waren dem 3:2 eigentlich näher als sie. Nach dem Elfmeter haben wir probiert, alles nach vorne zu schmeißen. Letztendlich haben sie dann noch einmal gekontert“, so Schwarz.

VfL Gennebrecks bleibt in der neuen Liga weiter ungeschlagen

In der Kreisliga A bleibt der SuS Niederbonsfeld II an Spitzenreiter SpVgg Steele II dran. Durch den 3:2-Sieg über die DJK SF Katernberg bleiben die Hattingerinnen punktgleich mit den Ersten aus Essen. Die haben aber ein Spiel weniger absolviert.

Die Sportfreunde Niederwenigern II trennten sich von Tura 86 Essen indes mit 1:7. Das Tor erzielte Katharina Hoch.

In der Hagener Kreisliga A feierte der VfL Gennebreck einen 9:0-Kantersieg über den BV Brambauer. Lea Reinartz traf dabei gleich vier Mal. Nawaal Salifou steuerte einen Doppelpack bei, Nasrine Salifou, Nicole Densow und Anna Mahlkte trafen jeweils ein Mal. Der VfL springt durch den zweiten Sieg im fünften Spiel auf Rang sechs und ist immer noch ungeschlagen.

In der Kreisliga B unterlag die Wilde 13 Sprockhövel dem BV Viktoria Kirchderne mit 0:3.

