Hattingen Die Volleyballerinnen des TuS Hattingen schließen die Hinrunde auf Rang drei ab. Das Spiel gegen die Solingen Volleys war aufregend.

Es war eine passende Kulisse für das allererste richtige Heimspiel in dieser Saison für die Landesliga-Volleyballerinnen des TuS Hattingen. In der Sporthalle an der Lindstockstraße empfingen die Aufsteigerinnen die Solingen Volleys und wurden ihrer Favoritinnenrolle in einem packenden Spiel gerecht.

Durch den 3:2-Erfolg (25:20/22:25/20:25/25:22/15:11) festigen die Hattingerinnen den dritten Tabellenplatz, während Solingen auf Position sechs fällt. 14 Punkte hat der TuS aus den bisherigen acht Partien in der Hinrunde geholt.

Dabei zeigten sich die TuSlerinnen beim Start in den ersten Satz zunächst etwas schläfrig in der Abwehr, was jedoch durch eine starke Leistung im Block und im Angriff kompensiert werden konnte. Vor allem die Angabenserien von Anna Wagner trugen maßgeblich zum souveränen 25:20 und somit zum Satzgewinn bei.

TuS Hattingen hat den zweiten Satz schon fast gewonnen – doch dann schleichen sich Fehler ein

Auch im zweiten Satz lief zunächst alles nach Plan. Der Punkt war durch eine 21:17-Führung quasi schon eingetütet, als sich auf einmal mehrere Fehler einschlichen. Sowohl im Angriff, als auch beim Aufschlag sollte nicht mehr viel gelingen, sodass die Solingen Volleys den Satz tatsächlich noch zu ihren Gunsten drehten.

Damen-Volleyball Landesliga mit TUS-Sieg Damen-Volleyball Landesliga mit TUS-Sieg 3:2 ringen die TuS Damen ihren Gegner, die Solingen Volleys nieder. Bilder aus dem 2. Satz. Foto: Walter Fischer

So mussten es zur Mitte des dritten Satzes die eingewechselten Anna Sponagel-Becker und Anna-Laura Timmer richten, die neuen Schwung ins Team brachten. Doch immer noch wurden zu viele vermeidbare Fehler gemacht. Nach dem 20:25 stand der TuS somit am Rande einer Niederlage.

Positionsrochaden helfen den Landesliga-Volleyballerinnen

Für den vierten Satz war eine klare Leistungssteigerung gefordert – und die kam. Anna-Laura Timmer wechselte von der Libera-Position auf die Diagonalposition und konnte so deutlich mehr Durchschlagskraft im Angriff entwickeln. In Kombination mit der starken Abwehrleistung von Mareike Zwilling als Libera sicherten sich die Hattingerinnen somit ein 25:22. Es ging also in den fünften Satz, indem die TuSlerinnen sich souverän präsentierten und den Sieg durch ein 15:11 holten.

Mit diesem Erfolg schließen die Aufsteigerinnen die Hinrunde auf dem dritten Tabellenplatz ab. Die kommende Rückrunde verspricht mit drei Abstiegsplätzen und einem Relegationsplatz weitere spannende Spiele. Das erste Spiel der Rückrunde findet am Samstag, den 16. Dezember, um 15 Uhr gegen VfL Telstar Bochum III im Schulzentrum Holthausen statt. Ebenfalls am Samstag spielen die Herren des TuS gegen den TVE Vogelsang in der Gemeinschaftsgrundschule Alt-Blankenstein (15 Uhr).

TuS Hattingen – Solingen Volleys 3:2 (25:20, 22:25, 20:25, 25:22, 15:11)

Es spielten: Elanur Dogru, Sophie Hartwig, Lisa Mai, Svea Mai, Anna Sponagel-Becker, Lisa Sponagel-Becker, Anna-Laura Timmer, Luisa Timmer, Anna Wagner, Mareike Zwilling

