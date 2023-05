17 Fotos: DJK Westfalia Welpers A-Jugend verpasst Oberliga

Hattingen. Die A-Jugend der DJK Westfalia Welper hat die minimale Chance auf die Oberliga liegengelassen. Das sogenannte Turnier war aber eher eine Farce.

Die Chance war schon vor dem Spiel minimal. Nur bei einem Sieg und dem Verzicht von anderen Teams beziehungsweise der Qualifikation aller anderen Mannschaften aus Nordrhein-Westfalen für die Bundesliga hatte die A-Jugend der DJK Westfalia Welper noch die Chance auf die Qualifikation zur Oberliga.

Gespielt wurde am Samstag in der Halle an der Marxstraße gegen die SGSH Dragons dennoch. Es war ein guter Test für die anstehende Saison in der Verbandsliga. Mit 24:26 mussten sich die Welperaner geschlagen geben. Zur Pause stand es 8:12 für die Gäste aus Schalksmühle.

Außer der DJK Westfalia Welper und SGSH Dragons zogen alle Teams zurück

Die anderen Teams der JSG Brechten/Lünen, der JSG Lohne-Mennighüffen-Obernbeck und der TG Hörste verzichteten allesamt auf die Teilnahme an der Qualifikationsrunde. Eine wirkliche Aussagekraft hatte dieses Turnier also nicht.

Die besten Schützen bei der DJK waren Lukas Ernst mit sieben Treffern und Jonas Thanheiser mit sechs. Jannik Boskamp erzielte vier Tore, Phil Adam und Julius Passauer je drei.

