16 Fotos: SuS Niederbonsfeld greift ins Meisterrennen ein

Hattingen/Sprockhövel. Die A-Jugend des SuS Niederbonsfeld überrascht. Der SC Obersprockhövel bekommt bei der B-Jugend sein Herzschlag-Finale. Die TSG jubelt doppelt.

Zwei Siege für die TSG Sprockhövel, eine hohe Niederlage für die SF Niederwenigern, aber auch ein Meistertitel.

So lief das Wochenende im Jugendfußball mit der TSG, dem SC Obersprockhövel, dem TuS Hattingen, den SF Niederwenigern und dem SuS Niederbonsfeld.

A-Jugend: SuS Niederbonsfeld bezwingt die SG Essen-Schönebeck

Ein souveräner 3:0-Erfolg über den 1. FC Gievenbeck sorgt dafür, dass die A-Jugend der TSG Sprockhövel die Spielzeit in der Westfalenliga mindestens auf rang acht abschließen wird. Auch platz sechs ist am letzten Spieltag noch möglich. Gegen Gievenbeck schnürte Enes Salli einen Doppelpack, zudem traf Dean Hollmann.

In der Bezirksliga hatte die Zweitvertretung der TSG Sprockhövel leichtes Spiel, gewann mit 9:1 über RW Stiepel. Neben Vokshi Senad und Jan Hülsmann traf Ahmad Alibrahiem gleich sieben Mal.

In der Kreisklasse überraschte der SuS Niederbonsfeld die SG Essen-Schönebeck II mit einem 3:1-Sieg und vermieste den Essenern somit die Meisterschaft. Die Hattinger, für die Carlo Barrios, Noel Jaganjac und Linus Michels trafen, stehen im Tabellenmittelfeld.

B-Jugend: TSG Sprockhövel holt den zweiten Sieg der Saison

Immerhin, die TSG Sprockhövel wird die Saison in der Westfalenliga nicht mit nur einem Sieg beenden. Beim Schlusslicht und Mitabsteiger 1. FC Gievenbeck holte die U17 der TSG mit einem 3:1 den zweiten Dreier der Saison. Burak Akinci, Bleond Merlaku und Mecit Tarhan trafen für die Sprockhöveler, die die Spielzeit somit sicher als Vorletzter abschließen werden.

Die Sportfreunde Niederwenigern kassierten beim Tabellenzweiten ETB Schwarz-Weiß Essen II in der Leistungsklasse eine empfindliche 1:7-Niederlage. Nur Ayaz Jankir traf für die Hattinger, die auf Rang acht bleiben.

Schlusslicht TSV Union Wuppertal trat zum Spiel in der B-Juniorinnen-Leistungsklasse beim SuS Niederbonsfeld nicht an. Die Niederbonsfelderinnen halten so zwei Spieltage vor Schluss noch die Chane auf den Klassenerhalt, müssen drei Punkte auf die JSG Grimlinghausen-Norf aufholen.

SC Obersprockhövel bekommt das Finale

In der Bezirksliga hat es der TuS Hattingen bald hinter sich, die Saison endet mit einer Klatsche nach der anderen. Auch gegen die DJK TuS Hordel II unterlagen die Hattinger mit 0:5. Ein Spiel muss der Tabellenvorletzte und sichere Absteiger noch bestreiten.

Für den SC Obersprockhövel steht ein Endspiel an. Durch den 2:1-Sieg über Rot-Weiß Ahlen II (Tore von Emir Berrberoglu und Julius Rabes) zieht der SCO vor dem letzten Spieltag punktemäßig mit den Ahlenern, die auf dem Relegationsplatz liegen, gleich. Und auch die direkte Rettung ist noch möglich. Denn der Holzwickeder SC und der Kirchhörder SC haben nur einen Zähler mehr.

C-Jugend: SF Niederwenigern feiern die Meisterschaft

Unter die Räder kam die DJK Märkisch Hattingen, die sich in der Kreisliga A dem SC Weitmar II gleich mit 0:14 geschlagen geben musste. Die U17-Juniorinnen der SF Niederwenigern sicherten sich indes in der Kreisklasse mit 13 Siegen und einem Remis die Meisterschaft.

