16 Fotos: JSG Hattingen/Sprockhövel weiter auf Kreisebene

Qualifikationsspiele der C-Jugend

Tim Gloeckner, am Ball, spielt am Sonntag, 21.05.2023, in Hattingen für die JSG Hattingen/Sprockhövel. Die C-Jugend der JSG Hattingen-Sprockövel verlor mit 8:17 gegen die HSG Annen-Rüdinghausen. In der Kreissporthalle an der Goethestraße fanden die Qualifikationsspiele der C-Jugend im Handball statt. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

