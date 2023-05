Visuelle Eindrücke vom Wettkampftag in der Schwimmhalle in Holthausen

Visuelle Eindrücke vom Wettkampftag in der Schwimmhalle in Holthausen

Hattingen. Die DLRG Hattingen/Blankenstein hatte über 100 Rettungsschwimmende zu Gast. Die SG Ruhr überzeugt bei den Jahrgangsmeisterschaften.

Rund 130 Personen aus verschiedenen Städten trafen sich am Samstag im Hallenbad Holthausen zum Freundschaftswettkampf, ausgerichtet von der DLRG Hattingen/Blankenstein.

Ab 12 Uhr ging es mit dem Treffen los, um 14 Uhr begann der erste Start beim Rettungsvergleichswettkampf, der bereits in die 41. Auflage ging.

Neben den typischen Rettungsschwimmdisziplinen gab es auch den Sonderwettkampf „Rudis Bottrich Race“, bei dem die teilnehmenden in einem großen Bottich mit Schwimmring knieten und sich mit einem Paddel vorwärts bewegen mussten.

DLRG Hattingen/Blankenstein ehrt die Sieger

Natürlich stand der Spaß im Vordergrund, bei so vielen Teilnehmenden aus ganz Nordrhein-Westfalen war es aber auch sportlich eine interessante Veranstaltung. Die Siegerehrungen gab es abends an der Wasserrettungsstation am Ruhrdeich.

SG Ruhr sichert sich viele Medaillen

Bei den Nordrhein-Westfälischen Jahrgangsmeisterschaften der Jahrgänge 2005 bis 2010 in Dortmund sicherten sich von der SG Ruhr drei Schwimmende die Goldmedaille. Paula Buß triumphierte über die 200-Meter-Lagen (2:26,65 Minuten), Colin Warnecke über die 50-Meter-Brust (0:30,48 Minuten). Nils Woddow gewann sogar zwei Mal: Über die 50-Meter-Freistil (0:26,37) und über die 100-Meter-Schmetterling (01:06,04).

Die Silber-Medaille gab es für Anna Shmidt über die 200-Meter-Lagen und die 100-Meter-Rücken, Moritz Krummel über die 50-Meter-Freistil, Buß über die 100-Meter-Schmetterling. Bronze sicherten sich Nils Woddow über die 200-Meter-Lagen, Tristan Warnecke über die 100-Meter-Schmetterling, Nils Woddow bei 100-Meter-Rücken, Buß bei 200-Meter-Freistil. Zudem wurde auch Jarno Bäschnitt in seiner Altersklasse (Jahrgang 2005) über die 200-Meter-Lagen Dritter und stellt seinen 2:10,48 Minuten einen neuen Vereinsrekord auf.

