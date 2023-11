15 Elfmeter! SFN verpassen Finale nach großem Nervenkrimi

Hattingen/Sprockhövel. Aus der Traum. Dabei zeigt die U17 der SF Niederwenigern ganz starke Nehmerqualitäten. Der TSG Sprockhövel winkt indes der Titel-Hattrick.

Noch spannender hätte es die U17 der Sportfreunde Niederwenigern am Mittwochabend nun wirklich nicht mehr machen können.

Im Kreispokal-Halbfinale empfing das Team, welches im Ligabetrieb in der Leistungsklasse spielt, den klassengleichen FC Kray an der Burgaltendorfer Straße und musste sich am Ende mit 10:11 nach Elfmeterschießen geschlagen geben.

Die Essener waren als Tabellenzweiter in der Liga favorisiert, taten sich gegen Niederwenigern aber überraschend schwer. Zwar ging der FC Kray bis zur 47. Minute mit 2:0 in Führung, doch dann drehten die Hattinger auf. Innerhalb von nur vier Minuten glichen Jonte Ascherfeld und Luca Reinert aus.

SF Niederwenigern gleichen auch nach dem 2:3 erneut aus

Auch auf den erneuten Essener Führungstreffer hatte Niederwenigern durch Till Madej die richtige Antwort. Nach dem 3:3 nach der regulären Spielzeit ging es ins Elfmeterschießen. Und auch das war nach fünf Schützen noch nicht beendet. Erst nach 15 Elfmetern war der glückliche Sieger mit dem FC Kray gefunden.

Im Finale kommt es nun zum Essener Derby, da sich die SG Essen-Schönebeck schon eine Woche zuvor gegen den FC Stoppenberg mit 2:0 durchgesetzt hatte.

TSG Sprockhövels A-, B-, und C-Jugend im Finale

Sowohl im Essener als auch im Bochumer Kreispokal finden die Finalspiele der A- bis C-Junioren also ohne Hattinger Beteiligung statt. Die Chance auf den Titel haben indes am Wochenende gleich drei Teams der TSG Sprockhövel.

Den Start macht am Samstag die C-Jugend der TSG, die um 12.30 Uhr auf der Bezirkssportanlage Emst (Haßleyer Straße 55 in Hagen) auf den SC Berchum/Garenfeld trifft. Die TSG spielt in der Landesliga, Berchum/Garenfeld ist Bezirksligist, schaltete im Halbfinale aber Landesligist SpVg Hagen 1911 mit 2:1 aus. Um 14 Uhr ist an gleicher Stelle dann die B-Jugend der TSG dran. Sie trifft als Landesligist auf den Bezirksliga-Dritten Hagen 1911. Um 16 Uhr folgt das A-Jugend-Endspiel der TSG, die als Westfalenligist klarer Favorit gegen A-Ligist Berchum/Garenfeld ist.

