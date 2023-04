Hattingen/Sprockhövel. Die C-Jugend der TSG Sprockhövel hat einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf der Landesliga eingefahren. Bei der B-Jugend läuft es einfach nicht.

Für die B-Jugend der TSG Sprockhövel wird der Klassenerhalt immer utopischer.

Die A-Jugend der Sportfreunde Niederwenigern kassiert einen späten Rückschlag, die C-Jugend der TSG Sprockhövel jubelt.

A-Jugend: SF Niederwenigern verlieren durch einen späten Gegentreffer

In der Leistungsklasse unterlagen die Sportfreunde Niederwenigern im Heimspiel gegen den ESC Rellinghausen mit 1:2 (0:1 zur Pause). Zwar glich Louis Märker in der 58. Minute per Elfmeter zum zwischenzeitlichen 1:1 aus, ein Treffer der Essener vier Minuten vor Schluss sorgte aber für die Niederlage. Mit 23 Punkten fallen die auf Rang sechs.

B-Jugend: TSG Sprockhövel verbleiben wohl nur noch fünf Spiele in der Verbandsliga

Fünf Spiele sind es noch, die der B-Jugend der TSG Sprockhövel in der Verbandsliga bleiben, um den Klassenerhalt doch noch irgendwie zu schaffen. Nach dem 0:3 gegen den TSC Eintracht Dortmund sieht die Situation bei zwölf Punkten Rückstand aber immer aussichtsloser aus. Dabei hielt die TSG gegen die Dortmunder bis sechs Minuten vor Schluss das 0:0. Als die Eintracht dann aber traf, gingen bei den Sprockhövelern die Köpfe runter und die Gäste legten noch zwei Treffer nach.

C-Jugend: Christian Pielow trifft doppelt

Einen wichtigen Sieg im Rennen um den Verbleib in der Landesliga feierte die TSG Sprockhövel gegen den BSV Menden. Der direkte Konkurrent im Abstiegskampf wurde mit 3:0 geschlagen. Nach einer ersten Hälfte ohne wirkliche Torchancen, ging die TSG im zweiten Spielabschnitt durch den Treffer von Jason Kirupananthan in Führung (47. Minute).

Als Christian Pielow innerhalb von zwei Minuten dann einen Doppelpack schnürte (62./64.), war die Partie entschieden. Zunächst blockte er den Pass des gegnerischen Keepers ins Tor, dann traf er aus dem Gewusel im Strafraum. Durch den Sieg hat die TSG Sprockhövel nun sieben Punkte Vorsprung auf den BSV Menden und fünf auf den ersten Abstiegsplatz.

