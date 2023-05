14 Fotos: DJK Märkisch Hattingen hatte Schalke 04 zu Gast

Hattingen/Sprockhövel. Der FC Schalke 04 war zu stark für die Märkisch. Der TuS Hattingen muss eine 0:27-Woche verkraften. Bei der TSG Sprockhövel jubelt nur ein Team.

Nur die C-Jugend der TSG Sprockhövel jubelt am Wochenende. Die B-Jugend und die A1-Jugend verlieren in der Verbandsliga, die A2 holt ein Remis.

Bei der B-Jugend steht der Abstieg des TuS Hattingen aus der Bezirksliga fest und auch der SC Obersprockhövel muss weiter zittern.

Beim SuS Niederbonsfeld gab es etwas zu feiern, aber auch eine Niederlage.

A-Jugend: TSG Sprockhövel mit zwei Spielen und nur einem Punkt

Eine 2:0-Niederlage gab es für die A-Jugend der TSG Sprockhövel in der Verbandsliga beim SV Rödinghausen. Schon zur Pause führten die Gastgeber aus Rödinghausen mit 2:0. Die den Klassenerhalt sicher habende TSG fällt auf Rang acht der Tabelle.

In der Bezirksliga trennte sich die TSG Sprockhövel II mit 3:3 vom SC Weitmar. Jan Hülsmann erzielte einen Doppelpack für die TSG II, den dritten Treffer steuerte Jason Stevens bei. Die Sprockhöveler fallen damit zwei Spieltage vor Schluss auf Rang drei.

B-Jugend: TuS Hattingen kommt erneut unter die Räder, Abstieg steht fest

Null Tore, 27 Gegentore und das in nur zwei Spielen. Das ist die Bilanz der B-Jugend des TuS Hattingen. Nach dem 0:14 bei BW Westfalia Langenbochum setzte es am Wochenende in der Bezirksliga gleich die nächste heftige Klatsche. Die Hattinger gingen mit 0:13 im Heimspiel gegen den TuS Haltern am See unter. Bei noch zwei Spielen ist der Abstieg sicher.

In der Parallelstaffel unterlag der SC Obersprockhövel dem FC Brünninghausen mit 1:4. Den Ehrentreffer des SCO erzielte einmal mehr Nick Christopeit. Die Sprockhöveler müssen in den verbleibenden beiden Partien dringend punkten. Der Abstand auf das rettende Ufer beträgt drei Zähler.

SuS Niederbonsfeld tritt am Montag gegen Fortuna Düsseldorf nicht an

In der Westfalenliga ist bei der TSG Sprockhövel nach dem feststehenden Abstieg die Luft raus. Gegen die U16 des SC Paderborn gab es eine 0:3-Niederlage. Gegen die U16 von Borussia Dortmund wurde am Donnerstagabend mit 0:4 verloren.

In der Leistungsklasse der B-Juniorinnen musste sich der SuS Niederbonsfeld dem TSV Gruiten mit 0:2 geschlagen geben. Dabei gab es gleich drei Rote Karten – zwei für Gruiten, eine für Niederbonsfeld. Das für Montag angesetzte Spiel der auf einem Abstiegsplatz stehenden Hattingerinnen gegen Fortuna Düsseldorf wurde abgesetzt. Der SuS tritt nicht an.

Keine Chance hatten die B-Juniorinnen der DJK Märkisch Hattingen in der Kreisliga A gegen den FC Schalke 04. Mit 0:14 musste sich Märkisch den unangefochtenen Tabellenführerinnen geschlagen geben und bleibt nach 19 Spielen bei sechs Punkten und einem Torverhältnis von 6:125.

C-Jugend: TSG Sprockhövel siegt sicher, SuS Niederbonsfeld steigt auf

Joas Schwarz, Christian Pielow, Jason Kirupananthan und Josha Wilmes schossen den 4:1-Sieg der TSG Sprockhövel in der Landesliga gegen den VfB Waltrop II heraus. Ein Spiel hat die TSG noch, der Ligaverbleib ist sicher.

Den Aufstieg aus der Kreisklasse hat die C1-Jugend des SuS Niederbonsfeld nach dem 4:0-Sieg über den SuS Haarzopf geschafft.

