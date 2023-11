11 Fotos: Der TuS Hattingen feiert seine Tabellenführerinnen

Elli Siepmann spielt für den TuS Hattingen in der U20-Bezirksliga Volleyball.

Hattingen. Der TuS Hattingen und die SF Niederwenigern stellen eine U20 in der Volleyball-Bezirksliga. Der TuS siegt doppelt – und unser Fotograf ist dabei.

Klar, der TuS Hattingen ist der alles überstrahlende Verein in der Stadt, wenn es um Volleyball geht. Die Herren und die Damen spielen in der Landesliga und mischen dort nachdem Aufstieg gut mit.

Doch auch die Sportfreunde Niederwenigern haben ein Volleyballteam in der Liga. Die U20 spielt gemeinsam mit dem TuS In der Bezirksliga. Am Sonntag waren beide Mannschaften im Einsatz.

Die Nachwuchsvolleyballerinnen des TuS Hattingen verteidigten ihre Tabellenführung. Zunächst gelang ein 2:0-Erfolg (25:15/25:14) über den Baukauer TC. Unser Fotograf Walter Fischer war mit dabei und hat elf Fotos mitgebracht.

TuS Hattingens U20-Volleyballerinnen schlagen auch den VfL Telstar Bochum

Danach ließ der TuS ein weiteres 2:0 (25:13/25:20) gegen den VfL Telstar Bochum folgen. Das Ergebnis der SF Niederwenigern gegen die DJK BW Annen II war am Montagmittag noch nicht eingetragen.

Frauen-Volleyball U20-Bezirksliga Frauen-Volleyball U20-Bezirksliga TuS Hattingen gegen Baukauer TC in der Sporthalle Waldstraße in Hattingen. Foto: Walter Fischer

Frauen-Volleyball U20-Bezirksliga TuS Hattingen gegen Baukauer TC in der Sporthalle Waldstraße in Hattingen. Foto: Walter Fischer

Frauen-Volleyball U20-Bezirksliga TuS Hattingen gegen Baukauer TC in der Sporthalle Waldstraße in Hattingen. Foto: Walter Fischer

Frauen-Volleyball U20-Bezirksliga TuS Hattingen gegen Baukauer TC in der Sporthalle Waldstraße in Hattingen. Foto: Walter Fischer

Frauen-Volleyball U20-Bezirksliga TuS Hattingen gegen Baukauer TC in der Sporthalle Waldstraße in Hattingen. Foto: Walter Fischer

Frauen-Volleyball U20-Bezirksliga TuS Hattingen gegen Baukauer TC in der Sporthalle Waldstraße in Hattingen. Foto: Walter Fischer

Frauen-Volleyball U20-Bezirksliga TuS Hattingen gegen Baukauer TC in der Sporthalle Waldstraße in Hattingen. Foto: Walter Fischer

Frauen-Volleyball U20-Bezirksliga TuS Hattingen gegen Baukauer TC in der Sporthalle Waldstraße in Hattingen. Foto: Walter Fischer

Frauen-Volleyball U20-Bezirksliga TuS Hattingen gegen Baukauer TC in der Sporthalle Waldstraße in Hattingen. Foto: Walter Fischer

Frauen-Volleyball U20-Bezirksliga TuS Hattingen gegen Baukauer TC in der Sporthalle Waldstraße in Hattingen. Foto: Walter Fischer

Frauen-Volleyball U20-Bezirksliga TuS Hattingen gegen Baukauer TC in der Sporthalle Waldstraße in Hattingen. Foto: Walter Fischer

Mehr Sportnachrichten aus Hattingen und Sprockhövel gibt es hier.

Die Facebook-Gruppe zum Sport in Hattingen und Sprockhövel finden Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen Sprockhövel