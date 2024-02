102. Minute! Das sagt RSV Hattingens Retter Valerij Bopp

Valerij Bopp (l.) steht mit dem RSV Hattingen nach dem Aufstieg in der Vorsaison in der Fußball-Kreisliga B aktuell auf Platz fünf.

Hattingen Der RSV Hattingen sichert sich mit einem Last-Minute-Treffer von Valerij Bopp einen Punkt gegen SuS Wilhelmshöhe II. Wie es dazu kam.

Manchmal dauert ein Spiel eben auch mehr als 90 Minuten. Der RSV Hattingen sicherte sich in der Kreisliga B am Wochenende dank eines Treffers von Valerij Bopp erst in der 102. Minute das 2:2-Remis gegen das vom Abstieg bedrohte SuS Wilhelmshöhe II. Das sagt der Torschütze.

Valerij Bopp, Sie retteten dem RSV Hattingen am Wochenende mit ihrem Tor ein 2:2-Remis gegen den SuS Wilhelmshöhe II. Ihr Tor fiel aber erst in der 102. Minute. Warum wurde so lange nachgespielt?

Jemand von Wilhelmshöhe hatte ein Foul gesehen, welches keines war. Daraufhin hat er sehr lange mit dem Schiedsrichter diskutiert. So kam es zur langen Nachspielzeit.

Haben Sie so spät im Spiel noch an das Unentschieden geglaubt?

Nach der schlechten ersten Hälfte von uns, nach der wir 0:2 hinten lagen, dachte ich, es kommt nichts mehr von uns. Aber durch eine motivierende Rede vom Trainer sind wir zurückgekommen und haben direkt nach der Pause zum 1:2 getroffen. Dann hatten wir viele Chancen, die wir nicht genutzt haben, weil der gegnerische Keeper überragend gehalten hat. In der letzten Minute hat Johann Geik dann zwei Spieler ausgedribbelt und zu Roman Krutsch gepasst. Er hat auf mich weitergeleitet und ich stand 20 Meter vor dem Tor frei. Da dachte ich mir, ich probiere es einfach mal.

Es hat geklappt. Durch den 30. Punkt in dieser Saison stehen Sie mit dem RSV Hattingen nun auf Rang fünf. Der Abstand auf Platz zwei, der zur Aufstiegsrelegation berechtigen würde, beträgt neun Punkte. Was ist Ihr Ziel und wer wird am Ende ganz oben stehen?

Ich hoffe natürlich, dass wir ganz oben stehen werden. Das hofft man ja immer. Es war nun das erste Spiel nach einer langen Pause. Und ganz oben werden der Beste und der Zweitbeste stehen.

