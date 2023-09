1. JJJC Hattingens Talente siegen im spannenden Top-Duell

Hattingen. Die U12 der KG des 1. JJJC Hattingen und des PSV Bochum macht es gegen die KG des KSV Herne/Gerthe extrem spannend. Nun folgt ein kleines Derby.

Ein spannender Judo-Kampftag ging am vergangenen Samstag in der Talstraße im Rahmen der U12-Kreisliga zu Ende. Die Kampfgemeinschaft (KG) des 1. JJJC Hattingen und des PSV Bochum bestritt gegen den Tabellenführer, der KG des KSV Herne/Gerthe, im 3. Kampftag tolle Kämpfe. Die Begegnung ging unentschieden mit 4:4 aus.

Erst im Rahmen der Staffelspiele, die im Anschluss der Kämpfe stattfanden, konnte die KG Hattingen/Bochum die entscheidende Führung holen und das Duell mit 22:21 gegen den Tabellenführer für sich entscheiden. Das waren wichtige Punkte im Kampf um die Kreismeisterschaft.

1. JJJC Hattingen: Nun geht es gegen Sprockhövel

Die KG Hattingen/Bochum liegt weiterhin auf dem 2. Platz der Tabelle der U12-Kreisliga, weil die KG Herne/Gerthe schon einen Kampf mehr bestritten hat. Für die Hattinger bzw. Bochumer Kinder bedeutet dies für die nächsten beiden Kampftage, die Begegnungen zu gewinnen, um Kreismeister zu werden.

Der nächste Kampftag wird am Samstag, den 16. September ab 11 Uhr in der Mehrzweckhalle am Rüggenweg in Hattingen-Niederwenigern gegen die Kampfgemeinschaft Linden/Sprockhövel ausgetragen, welche sich momentan auf dem 4. Platz befinden. Für das leibliche Wohl wird gesorgt sein. Der Eintritt ist kostenlos.

