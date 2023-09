1. JJC Hattingen: Talente kämpfen sich direkt auf Rang zwei

Hattingen. Der 1. JJJC Hattingen kämpft erfolgreich und gemeinsam mit dem PSV Bochum. Nun steht der vorentscheidende Kampf um einen Ligatitel an.

Am vergangenen Samstag fand der erste von vier Kampftagen der unter zwölfjährigen Judoka der Kampfgemeinschaft (KG) des 1. JJJC Hattingen und des PSV Bochum statt. Es gelang der perfekte Sieg.

In der ersten Begegnung trat KG gegen den DSC Wanne-Eickel an. Ein Kampf nach dem anderen konnte das Team aus Hattingen und Bochum für sich entscheiden.

Mit wunderschönen Würfen konnten Tim Kampmann, Gabriel Kramkowski und auch Geertje Bindernagel die Zuschauer begeistern. Mit einem deutlichen Sieg beendete die KG den ersten Mannschaftskampf.

1. JJJC Hattingen: Am Samstag gegen die KG KSV Herne/TV Gerthe

Die zweite Begegnung fand gegen die Mannschaft von Judoka Rauxel statt. Auch bei dieser hatten die heimischen Talente keine Probleme. Tim Kampmann, Gabriel Kramkowski, Leni Valentin, Erik Neuffer und Geertje Bindernagel stachen mit ihren Leistungen heraus.

Im darauffolgenden Staffelspiel, welches die entscheidende Bepunktung für die U12-Kreisliga-Tabelle lieferte, belegte der 1.JJJC/PSV gemeinsam mit dem DSC Wanne-Eickel den erten Platz. Somit beendete die KG den ersten Kampftag auf Rang eins und steht nun auf Platz zwei der Gesamt-Tabelle. Der aktuell erstplatzierte Verein hat bereits zwei Begegnungen absolviert, weshalb die KG Hattingen/Bochum aktuell sehr guten Chancen im Rennen um den Titel hat.

Bereits am kommenden Samstag findet der nächste Kampftag in der Sporthalle an der Talstraße 17 in Hattingen statt (11 Uhr). Dort tritt die KG 1.JJJC Hattingen/PSV Bochum gegen den Tabellenführer der KG des KSV Herne/TV Gerthe an.

Der Eintritt ist selbstverständlich kostenlos und für das leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt.

