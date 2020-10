Die Fußballfrauen des SuS Niederbonsfeld haben in der Landesliga eine herbe Pleite einstecken müssen. 0:5 verloren die Blau-Weißen beim SV Rosellen. Dabei verlief die Anfangsphase eigentlich noch nach Plan.

„Wir haben uns in den ersten 20 Minuten an die doch eher defensive Ausrichtung gehalten und so die Räume vor dem Tor eng gemacht. Bis dahin haben wir auch ordentlich aus der Abwehr heraus gespielt und ansehnliche Kombinationen bis vor das Tor von Rosellen hingelegt“, sagte Niederbonsfelds Trainer Jörg Schwarz.

Ein Eckstoß verhilft den Gastgeberinnen zur Führung

Die Führung der Gastgeberinnen fiel dann ziemlich unerwartet nach einem Eckstoß. Und als sich die Bonsfelderinnen noch sortierten, traf Rosellen eine Minute nach dem Führungstor zum 2:0. „Das hat uns total aus dem Konzept gebracht“, erklärte Schwarz. Beim SuS reihten sich nun Fehler an Fehler. Rosellen hatte leichtes Spiel und erhöhte noch vor der Pause auf 4:0.

SuS hält die Anzahl der Gegentreffer in einen erträglichen Rahmen

Nach der Halbzeit bäumte sich der SuS noch einmal auf, aber schon in der 50. Minute fiel das 0:5. „Wir lassen uns noch immer zu leicht aus dem Tritt bringen“, sagte Jörg Schwarz. „Dann geraten wir in eine Abwärtsspirale, aus der wir nicht mehr herauskommen. Zumindest konnten wir das Ergebnis in der zweiten Halbzeit eingrenzen und hätten fast den Ehrentreffer erzielt.“

SV Rosellen - SuS Niederbonsfeld 5:0

Tore: 1:0 (20.), 2:0 (21.), 3:0 34.), 4:0 (45.), 5:0 (50.).

SuS: Schwetz, Wagner, Brauksiepe (82. Hinz), Schwarz, Thiele (71. Klimas), Birkel, Grabowski, Lümmer, Werwer, Feer, Lutter (46. Jost).