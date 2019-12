Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zur Person: Ulli Schulz

Ulli Schulz wurde am 5. März 1956 geboren. Seit der D-Jugend mit zehn Jahren ist er Mitglied bei der Spielvereinigung Boele-Kabel - unterbrochen von 1982-86, als er beruflich in Unna-Königsborn war. Als Spielertrainer stieg er mit der 2. Mannschaft in die Kreisliga A auf, 1991 wurde er Stadtmeister mit der Altherren. Geschäftsführer ist Schulz seit 1999.