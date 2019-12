Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zur Person: Marco Hollersbacher

Marco Hollersbacher wurde am 29. Oktober 2000 in Hagen geboren. Er spielte im Nachwuchs der SG VFK Boele-Kabel sowie bei den Phoenix Hagen Youngsters und Juniors in Jugend- und Nachwuchs-Bundesliga. Im Mai 2017 wurde er mit einem Vertrag ausgestattet und in den Hagener Profikader für die 2. Bundesliga ProA aufgenommen.

Früh gehörte Marco Hollersbacher den Jugend-Nationalteams des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) an, nahm an den Europameisterschaften der U16 im Jahr 2016 und der U18 in den folgenden beiden Jahren statt. Bei der U18-EM in Lettland gehörte er zu den stärksten Spielern des deutschen Teams, das Rang sechs belegte.

Trotz seiner schweren Knieverletzung im letzten Jahr verlägerte Phoenix Hagen im letzten Sommer den Vertrag mit ihm um eine Saison. „Wir wollen den Weg mit Marco gehen“, betonte Geschäftsführer Patrick Seidel: „Auch wenn es seine Zeit dauert, bis er wieder im Profisport-Modus sein kann.“ Nach seiner Rehabilitation soll Hollersbacher zunächst verstärkt in Phoenix-Geschäftsstelle und bei Basketball-AGs eingesetzt werden.