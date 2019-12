Weihnachtsturnen mit dem Nikolaus in Herdecke

Aufgeregt läuft Anna-Maria durch die Turnhalle am Berge, vorbei an dem hohen Kasten, der umgedrehten Bank und dem Barren. Die Fünfjährige läuft zielsicher auf die Ringe zu, die von der Decke baumeln und macht sich gekonnt zum Schwingen bereit. „Hier ist alles schön, aber die Ringe sind am aller schönsten“, sagt die Fünfjährige und zeigt begeistert, wie gut sie mit dem Sportgerät umgehen kann. Die kleine Sportlerin hat vor Aufregung am Abend vor der Kinderturnen-Weihnachtsfeier des TuS Ende kaum die Augen zugemacht.

„Turnen mit dem Weihnachtsmann ist für die Kleinen etwas ganz Besonderes. Wir kommen hier jedes Jahr hin, das ist einfach super. Wir sind seit der Krabbelgruppe im Verein und jetzt bei den Turnriesen. Die haben immer richtig tolle Sachen im Angebot, es macht den Kleinen richtig viel Spaß“, sagt ihre Mutter. Auch die Eltern freuen sich über das Weihnachtsturnen, das Übungsleiterin Natascha Dehner betreut: „Man kann sich auch mal mit den anderen Eltern austauschen, da kommt man ja sonst nicht mehr so zu in der letzten Zeit.“

Weihnachtsfeier TuS Ende Foto: Veronika Szary

Niko (7) ist an einer anderen Stelle in der Halle währenddessen fleißig mit kleinen Massagebällen beschäftigt: „Massieren ist hier meine Lieblingsstation“, sagt Niko und seine Mutter Barbara Kollritsch lobt: „Niko macht das super. Insgesamt ist die Weihnachtsfeier wirklich schön, die Kinder können sich richtig austoben und freuen sich sehr darauf.“

Noch freie Plätze

Sobald die Kinder zwischen vier uns sechs Jahren eine Station erfolgreich beendet haben, können sie sich auf ihrem Laufzettel einen Stempel abholen. „Ivana schau mal, was ich schon kann“, ruft Anna-Maria durch die Halle, während sie auf einem großen Kasten steht. Trainerin Ivana Friedrich freut sich über den großen Zulauf: „Wir machen diese Feiern sehr gerne. Bei den Mini-Turnzwergen waren 50 bis 60 Kinder da mit Eltern und Großeltern. Es kam auch ein Weihnachtsmann mit echtem Bart, die Kinder waren begeistert.“

Der Zulauf beim Eltern-Kind-Turnen ist laut Ivana Friedrich sehr gut, „es gibt aber immer noch ein paar freie Plätze.“ Die Mini-Turnzwerge (bis zwei Jahre) freuen sich über neue Mitglieder, weil viele Kinder jetzt zwei Jahre alt werden und die Gruppe wechseln. „Die gehen dann ja auch vormittags in die Betreuung, und haben nur noch nachmittags Zeit“, erklärt die Pädagogin. Sie übt mit den Kleinen in ihren Kursen soziale Kompetenz, loslassen von den Eltern, Gleichgewicht halten, Bewegung in Höhen und Tiefen mit umgedrehten Bänken, hohen Kästen oder der Sprossenwand. „Es ist alles mögliche dabei, da wir neue Materialien besorgt haben. Jetzt gibt es für die Kinder noch mehr Möglichkeiten zur Bewegung“, betont Ivana Friedrich.

Zulauf bei der Leichtathletik

Weihnachtsfeier TuS Ende Foto: Veronika Szary

Langsam fährt die Trennwand in der Turnhalle runter, die Turnriesen laufen aufreget in den rechten Teil, um den Nikolaus zu begrüßen. In den anderen Teil der Halle laufen die Teilnehmer der Kinder-Leichtathletikgruppe des TuS Ende. Ivana Friedrich hat den Kurs im Sommer gemeinsam mit zwei Kolleginnen von Christiane Seubert übernommen und neu aufgebaut: „Der Zulauf war riesig. Wir haben mittlerweile 20 bis 25 Kinder, die regelmäßig kommen“, betont Ivana Friedrich.

Die Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren trainieren in dem Kurs rennen, Hürden überwinden, gezieltes werfen und springen. „Es geht uns nicht darum ein oder zwei Kinder zu fördern, die es richtig gut machen, sondern wir wollen, dass wirklich alle Spaß an der Sache haben. Darum gehen wir das Ganze auch spielerisch an.“