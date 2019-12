Zum Abwurf bereit: Die Vorschulkinder lernen in der Halle am Brasberg, wie sie die Handbälle vielfältig einsetzen können.

Wengern. „Mutig wie ein Löwe“: Vorschulkinder der Awo-Kita in Wengern testen das Ballspiel-Kibaz am Brasberg. So funktioniert das neue Konzept.

Vorschulkinder meistern Ballspiel-Kibaz am Brasberg

Rückwärts balanciert Sophia über die umgedrehte Bank, in jeder Hand einen Handball. „Super machst du das“, lobt Trainer Daniel Schwebe. Vorsichtig setzt die Fünfjährige einen Schritt nach dem Anderen auf die Bank. „Das war super. Ich war ganz nah am Rand, aber ich hatte keine Angst. Ich bin mutig wie ein Löwe“, sagt Sophia nach der Übung. Auch Amanda meistert die Aufgabe: „Das macht Spaß und ist gar nicht so schwer.“ Aufgeregt machen sie sich gemeinsam mit den anderen Kindern der Awo-Kindertageseinrichtung in der Sporthalle am Brasberg auf den Weg zur nächsten Station. Denn die Kita-Kinder aus Wengern nehmen an dem neuen Ballspiel-Kibaz teil.

Schnelligkeit und Kreativität „Vorher gab es das normale Kibaz. Das Neue haben die Ballspielverbände (Westdeutscher Handball-, Volleyball- und Basketballverband) in diesem Sommer entwickelt. Der Fokus liegt ganz klar auf Bewegungsform mit Hand und Ball“, erklärt Handball-Trainer Daniel Schwebe vom Post SV Hagen, der die Aktion gemeinsam mit dem VfB Westfalia Wetter-Wengern organisiert. „Für uns steht im Fokus, dass der Ball mit Händen bewegt wird und nicht mit den Füßen. Dabei ist es uns wichtig, dass die Kinder das erstmal lernen und vermittelt bekommen. Weil häufig ist es so: da ist ein Ball, da trete ich gegen anstatt ihn zu werfen, fangen oder schmeißen. Da wollen wir ansetzten und zeigen: Bälle können auch mit den Händen sinnvoll bewegt werden“, erklärt Schwebe. Mehr zum Thema Hier gibt es mehr Sportnachrichten aus Hagen und Umgebung In der Halle sind zehn Stationen aufgebaut, die ganz verschiedene Bereiche abdecken und verschiedene Fähigkeiten einfordern. „Da ist alles dabei. Es geht dabei zum Beispiel um Schnelligkeit, Geschicklichkeit und auch um Kreativität“, betont Schwebe. So macht bei einer Station ein Kind den anderen Übungen mit dem Handball vor, die es sich selbst ausgedacht hat. Große Aufregung Weiter hinten in der Halle gehen zwei Kinder seitwärts über eine Distanz von zehn Metern , sehen sich dabei an und transportieren zwei Handbälle mit ausgestreckten Armen. Für Sophia und ihre Gruppe geht es zur nächsten Station. Hier sollen die Kinder aus zweieinhalb Metern Entfernung in drei auf dem Boden liegende Reifen werfen, die sich farblich unterscheiden. „Gelb“, ruft Daniel Schwebe und der Ball von Sophia landet in dem entsprechenden Reifen. „Super, da sitzt ja jeder Treffer“, lobt der Coach. Die Vorschulkinder der Awo-Kita haben schon Erfahrung mit dem Ballsport. „Wir machen einmal die Woche die Ballschule mit dem Verein“, betont Leiterin Inge Grob. Handball Handballaktion verbindet in Volmarstein schon die Jüngsten „Und das merk man. Wenn man mit Kindern arbeitet, die das einmal in der Woche machen, haben die nach einem Vierteljahr extreme Lernfortschritte. Und nach einem ganzem Kindergartenjahr merke ich schon eine sehr große Entwicklung“, sagt Daniel Schwebe. Obwohl die Nachwuchssportler regelmäßig mit dem Ball trainieren ist das neue Kibaz für sie etwas ganz besonderes und die Urkunden am Ende ein Höhepunkt, wie Erzieher Benjamin Löw weiß: „Die Kinder waren in der Kabine schon sehr aufgeregt und kaum zu bändigen. Es macht ihnen viel Spaß und sie freuen sich, etwas geschafft zu haben. Ich finde, dass ist ein gute Sache für die Kinder.“ Der Erzieher möchte den Kleinen durch diese Aktion vor allem Spaß an Bewegung vermitteln: „Das ist so wichtig heutzutage. Ich mache selber viel Sport und kenne das auch aus meiner Kindheit. Darum weiß ich auch, wie elementar das für die Kinder ist.“