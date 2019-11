TuS Volmetal verlängert mit Marc Rode

Der Handball-Drittligist TuS Volmetal hat den Vertrag von Trainer Marc Rode vorzeitig verlängert. Rode wird die Volmetaler Handballer damit auch in der kommenden Spielzeit, unabhängig von der Ligenzugehörigkeit. Ursprünglich lief der Vertrag des 42-Jährigen nur bis zum Ende der laufenden Saison.

Erst seit zwei Monaten ist Marc Rode, der vor der Spielzeit als Co-Trainer verpflichtet wurde, der neue Chef an der Seitenlinie der „Taler“. Mitte September übernahm er das Amt des damals entlassenen Christoph Ibisch, damals hatte der TuS aus den ersten fünf Spielen der Saison gerade einmal einen Punkt geholt. Unter Rode läuft es seitdem besser, neun Punkte gelangen in den acht Spielen unter seiner Leitung. „Marc hat die Mannschaft in einer schwierigen Situation übernommen. Aktuell kann eine Entwicklung des Teams erkannt werden, daher möchten wir den Weg gerne weitergehen“, sagt Volmetals Sportlicher Leiter Philipp Brüggemann.

Die Zusammenarbeit ist unabhängig von der Zugehörigkeit zur dritten Liga geschlossen worden, die Volmetaler setzen dabei voll auf die gute Zusammenarbeit von Marc Rode mit den bisher größtenteils unterklassig erfahrenen Spielern beim TuS. „Unser Weg führt weiterhin über die Entwicklung junger Talente zu Spielern mit Drittliga-Reife. Diese Entwicklung zu erreichen trauen wir Marc definitiv zu“, sagt Abteilungsleiter André Blümel.