TuS Volmetal dominiert das letzte Heimspiel des Jahres

Das letzte Heimspiel des Jahres konnte der TuS Volmetal in der 3. Handball-Liga Nord-West souverän mit 32:27 (16:12) gegen Tabellennachbar LiT Tribe Germania gewinnen. „Das war heute eine überragende kollektive Mannschaftsleistung. Ich bin sehr stolz und froh, dass wir zwei wirklich wichtige Punkte geholt haben“, zeigte sich TuS-Trainer Marc Rode nach dem Spiel erleichtert. Auf der anderen Seite musste Gäste-Trainer Daniel Gerling hingegen eingestehen: „Volmetal war uns heute in allen Bereichen komplett überlegen. Mit dem Ergebnis sind wir sogar noch relativ schmeichelhaft davongekommen.“

Hagen Breckerfeld Wetter Herdecke TuS Volmetal - LiT Tribe Germania 32:27 (16:12) TuS Volmetal: Quick (1.-60.), Michel (n.e.); Kowalski (2), Stange (2), Moog, Jünger (2), Krause (1), Irle (5), König (4), Domaschk (2), Grasediek, Pfänder (8/4), Blümel (3), Kähler, Heidemann (3). Beste Torschützen LiT Tribe Germania: Oevermann (5/2), Riechmann (4), Rüter (3/3), Rodekirchen (3>), Klesniks (3). Zuschauer: 200.

Die ersten Minuten des Spiels gehörten zunächst noch den Ostwestfalen, die mit 0:2 (3.) und 1:3 (6.) in Führung gingen. Ab dann war die Partie allerdings bis zum Ende voll von der Dominanz der Volmestädter geprägt. Jonas Heidemann bescherte in der achten Spielminute durch einen sehenswerten Tempogegenstoß zum 4:3 die erste Führung, die man im weiteren Verlauf auch nicht mehr aus der Hand gab. Den Volmetalern war anzusehen, dass man auf keinen Fall nach einem guten Spiel schon wieder die Leistung möglicherweise nicht bestätigen wollte. Nach dem 8:6 (17.) von LiT-Rechtsaußen Jannik Oevermann folgte ein Dreierpack des TuS-Toptorschützen Jan König zum 11:6, den auch eine von Gerling genommene Auszeit beim Stand von 10:6 nicht unterbinden konnte.

Hinzu kam, dass Sydney Quick im Tor der Gastgeber einen hervorragenden Tag erwischt hatte und bis dahin schon zwei Siebenmeter zu entschärfen wusste. Diese Führung hielt auch bis zur Pause, Eigengewächs Julius Blümel setzte mit dem 16:12 den Schlusspunkt der ersten Hälfte. „Wir haben das Spiel dominant aufgeführt, so wie wir es uns vorgenommen haben. Von Beginn wollten wir den Stempel aufs Spiel drücken, das haben wir definitiv gemacht“, so Rode.

Volmetal zeigt hohe Effektivität im Angriff

Von Volmetals Trainer ausdrücklich gelobt: Erik Irle. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Ein temporeiches Spiel entwickelte sich dann in der zweiten Hälfte, das Rode-Team machte genau dort weiter, wo es aufgehört hatte. Mit einer aggressiven Deckung gelang es, den Gegner früh zu stören. Der Plan, die Zweitvertretung des TuS Nettelstedt-Lübbecke damit nicht in das Spiel kommen zu lassen, ging voll auf. Beim 23:16 (37.) durch den gut aufspielenden Rückraumrechten Erik Irle, der nach dem Spiel sogar ein Sonderlob vom Trainer bekam, war die Führung weiter ausgebaut. Auch dank Mats Pfänder, der insgesamt acht Treffer erzielte und seinen vierten Strafwurf sicher zum 28:21 (51.) verwandelte, wies der TuS eine hohe Effektivität im Angriff auf.

Bjarne Schulz kugelt Schulter aus

Überschattet wurde das Geschehen dann durch einen Vorfall in der 53. Minute, als sich Gäste-Spieler Bjarne Schulz die Schulter auskugelte und minutenlang behandelt werden musste. Als das Spiel fortgesetzt wurde, verkürzten Tribe Germania durch Jannik Borcherding plötzlich noch einmal auf 29:26 (57.). Spätestens aber Frederik Kowalskis 31:27 in der 59. Minute beseitigte letzte Zweifel an einem Heimsieg. Ausgelassen bejubelten die Volmetaler nach der Schlusssirene den 32:27-Erfolg mit ihren Fans. „Man erkennt, dass die Mannschaft eine Entwicklung durchgemacht und sich in allen Bereichen verbessert hat. Da werden wir 2020 mit weitermachen“, versprach Rode. Bevor es jedoch in die dreiwöchige spielfreie Pause geht, steht nächsten Samstag um 19 Uhr noch ein Auswärtsspiel beim OHV Aurich an.