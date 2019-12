Torjäger Joao Lopes ist Spieler des Tages beim FC Wetter II

In der Fußball-Kreisliga B hat sich der Tabellenführer FC Wetter II ohne große Mühe und deutlich gegen SW Silschede II durchgesetzt.

Spieler des Tages

SW Silschede II – FC Wetter II 1:6 (0:2)

Ohne große Mühe und wie erwartet deutlich konnte sich der Tabellenführer durchsetzen. Bevor der Gastgeber seinen Treffer erzielen konnte, hatte Abwehrchef Robert Pownug seine Farben mit einem Doppelpack in Führung geschossen. Der Gegentreffer kurz nach Wiederbeginn passte nicht ins Wetteraner Konzept, Torjäger Joao Lopes sorgte dann aber nach gut einer Stunde mit zwei Treffern binnen fünf Minuten für klare Verhältnisse.

Es waren seine Tore 17 und 18, damit schob sich Lopes auf Platz zwei der aktuellen Torjägerliste, den er sich jetzt mit Spielgestalter Emanuel Cabral Proenca teilt, der danach ebenfalls noch zweimal erfolgreich war. „Es gibt nach wie vor einige Dinge zu verbessern“, sagte Trainer Marius Pownug, er wollte den Sieg gegen das Schlusslicht der 13er-Gruppe, aus der es keinen Absteiger mehr gibt, nicht überbewerten. „Jetzt genießen wir erst einmal den Moment und gehen zufrieden in die Winterpause.“

Im Dreikampf um die beiden direkten Aufstiegsplätze liegt der FC weiterhin vorne. So deutlich wie es aussieht, ist es allerdings nicht. Denn der Tabellenführer hat bei fünf beziehungsweise sieben Punkten Vorsprung auch ein Spiel mehr ausgetragen als die Konkurrenten vom FC Gevelsberg-Vogelsang und die Sportfreunde Haspe, die am Sonntag beide spielfrei hatten.

Erleichterung des Tages

FC Herdecke-Ende II – SV Büttenberg 1:0 (0:0)

Zum Jahresausklang konnte die Ender Reserve durch den Treffer von Tim Eckleder fünf Minuten vor Spielende noch einmal drei Punkte einfahren. Trainer und Vater Ralf Eckleder war nach dem Spiel nicht nur wegen dem Sieg gut drauf. „Im fünften Spiel hintereinander sind wir jetzt ohne Gegentor, das kann sich sehen lassen“, so Eckleder. „Heute haben sich beide Mannschaften insbesondere in der ersten Hälfte neutralisiert, da waren zu viele Ungenauigkeiten dabei, deshalb gab es auch nur wenige Torchancen. In der Schlussphase wollten wir den Sieg mehr als Büttenberg.“

Eckleder Junior verwertete die Flanke von Joel Benten und nutzte dabei auch einen Torwartfehler zu seinem 14. Saisontreffer. Platz fünf ist der Lohn für eine erfolgreiche zweite Hälfte der Hinrunde, deshalb ist Eckleder entsprechend entspannt: „Wir wünschen jedenfalls allen Mannschaften eine schöne Adventszeit, frohe Weihnachten und freuen uns auf die Rückrunde.“

Rückkehr des Tages

SpVg Linderhausen II – TuS Esborn II 1:1 (1:0)

Bei den Gästen konnte der am vergangenen Sonntag so schmerzlich vermisste Lieven Lühmann mitwirken und der erzielte dann auch den Treffer zum Ausgleich zehn Minuten vor dem Ende. Nach einer schwierigen Anfangsphase, in der auch der Gegentreffer fiel, hatte Esborn das Spiel weitestgehend im Griff. „Bei dem Gegentor haben wir uns auskontern lassen“, so TuS Co-Trainer Markus Bötzel. „Wir hatten schon vor der Pause Möglichkeiten zum Ausgleich und auch im zweiten Abschnitt bessere Torgelegenheiten als der Gegner, deshalb ist der Punkt mehr als verdient. Auf alle Fälle war es eine deutliche Leistungssteigerung zum Vorsonntag.“ Siebzehn Punkte hat die Mannschaft von Trainer Jürgen Lappe bisher eingespielt und liegt damit auf Platz zehn, allerdings punktgleich mit dem besser platzierten SV Büttenberg.