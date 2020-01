Wetter. Mehr als 400 Teilnehmer registriert der Sportverein beim 59. Tischtennis-Turnier. Vorsitzender Malerra zeigt sich zuversichtlich.

Tischtennis-Turnier: SV Wetter stoppt den Negativtrend

Bei Frank Melerra, Vorsitzender des SV Wetter, machte sich Erleichterung breit. Sein Verein veranstaltete das größte Tischtennisturnier der Stadt. Nach zurückhaltender Beteiligung im vergangenen Jahr schaffte es der SV Wetter nun, den Negativtrend zu stoppen. „Letztes Jahr war wirklich bedrohlich. Da haben wenn überhaupt 330 Spieler am Turnier teilgenommen. Ich glaube, das war das bisher schlechteste Ergebnis an Teilnehmern in den vergangenen Jahrzehnten“, erinnert sich der Offizielle des wetterschen Tischtennisvereins.

Breites Angebot an Spielklassen

Der Minusrekord war jedoch nur die logische Folge einer Entwicklung, die schon in den vorherigen Jahren voran geschritten war. „Auch in den Vorjahren kamen immer weniger Leute. Da war schon eine klare Tendenz zu erkennen“, so der SV-Verantwortliche.

Der Verein lenkte ein und versuchte, durch ein breiteres Angebot an Spielklassen wieder mehr Spieler aus dem gesamten Landesgebiet ins Sportzentrum Oberwengern zu locken. Wie sich jetzt herausstellen sollte: Mit Erfolg. Denn: „Wir haben die Marke von 400 Teilnehmern in diesem Jahr wieder geknackt. Das lag mit Sicherheit auch daran, dass wir mit der E-Klasse wieder eine Plattform für Hobbyspieler geschaffen haben“, freut sich Frank Melerra vom SV Wetter.

Jubiläumsauflage geplant

Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke Die Gewinner In der Einzelkonkurrenz gewannen: Keiko Raatz (Herren A), Florian Steffen (Herren B), Evgenij Bessonov (Herren C), Joel Heidrich (Herren D/ Schüler A), Michael Ulbrich (Herren E) Im 2er-Team gewannen: Marco Höhm und Marco Rocholl (2er-Team A), Lisa Beyer und Tim Kowalke (2er-Team b) In der Jugend gewannen: Jason Lindenhofen (Jugend A), Debanghik Gosh (Jugend B)und Tiago Fahle Drummond (Schüler B). Im Doppel gewannen: Dennis Kudla und Nemanja Gambiroza (Herren A), Stefan Streuer und Martin Wehrmann (Herren B), Matthias Nieslony und Alexander Höttler (Herren C), Patrick Schmidt und Andree von Holten (Herren D) und Karsten Dahl und Christoph Böckenbrink (Herren E).

Darüber hinaus bot der Verein im vergangenen Jahr erstmals die Hobby-Doppel-Konkurrenz an. Auch das ein großer Erfolg: „Hier haben einige Spieler aus den Vereinen aus der Umgebung wie vom TuS Ende oder des TuS Grundschöttel mitgemacht. Das war schön zu sehen. Insgesamt haben in den Hobby-Doppeln 36 Spieler teilgenommen“, so der Vereinsverantwortliche Frank Malera. Die Neuerungen sollen dann auch in der 60. Auflage des Turniers ihren festen Platz haben: „Unsere neue Herangehensweise, auch die Breitensportler vermehrt anzusprechen, hat sich ausgezahlt. In unserer Jubiläums-Auflage zum 60-Jährigen Bestehen des Turniers wollen wir das wieder so in unser Programm aufnehmen“, erklärt Frank Melerra. Der Vorsitzende vom SV Wetter nennt schon weitere Pläne für die 60. Auflage der Traditionsveranstaltung.

„Wir haben vor, einige Profispieler für das Turnier zu gewinnen. Zu unserem Turnier-Geburtstag möchten wir Spieler auf Weltklasseniveau nach Oberwengern locken. Dann wäre die Halle auch mal wieder ausverkauft“, erklärt der Vorsitzende des SV Wetter.

Dafür braucht der Verein jedoch noch dringend Unterstützung: „Es ist ganz klar, dass wir für dieses Vorhaben noch Hilfe von Unternehmen und anderen Sponsoren brauchen, die uns in diesem Projekt unterstützen. Dafür sind wir derzeit schon auf der Suche“, erklärt der Offizielle des SV Wetter.

