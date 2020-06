Ticketing: Zweitligist Phoenix Hagen präsentiert Lösung

Hagen. Viele Fans von Phoenix Hagen wollen keine Erstattung ihrer Ticketausgaben, manche pochen aber darauf. Wie der Verein jetzt damit umgeht.

Basketball-Zweitligist Phoenix Hagen hat nach umfangreicher rechtlicher Beratung für das Thema Ticketing eine Lösung gefunden.

Die Ausgangslage

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die ProA-Spielzeit 2019/2020 abgebrochen. Drei Heimspiele der Hauptrunde sind ersatzlos ausgefallen. Dies entspricht in etwa dem Gegenwert, die der Dauerkartenkunde mit dem Kauf seiner Karte sparen wollte. Ein Spielplan für die Saison 2020/2021 ist frühestens in der ersten Julihälfte zu erwarten, nachdem die Lizenzbescheide der Liga voraussichtlich in der dritten Juniwoche an die Clubs herausgehen.

Erst nach Bekanntgabe des offiziellen Spielplans 2020/2021 startet der Dauerkartenverkauf.

Die Resonanz

In einer ersten Abfragephase von Phoenix Hagen haben 75 Prozent aller Dauerkartenkunden und Käufer von Einzeltickets ihren Verzicht schriftlich beim Klub hinterlegt. Jeder vierte Fan der Feuervögel will also zumindest einen Teil seiner Ticketausgaben erstattet haben.

Der Verzicht

Als Dankeschön für eine Verzichtserklärung (schriftlich bei Phoenix Hagen oder dem Ticketdienstleister Reservix) bedankt sich Phoenix mit einem exklusiven „Danke-Schal“ im blau-gelben Vereinsdesign. Zusätzlich erhalten die treuesten Fans einen Gutschein, der entweder für Merchandising-Artikel oder Eintrittskarten/Dauerkarten (nur in der Geschäftsstelle) einzulösen ist. Sitzplatz-Dauerkarteninhaber erhalten einen Gutschein im Wert von 20 Euro (Stehplatz-Dauerkarteninhaber 10 Euro).

„Im Namen von Phoenix Hagen möchte ich mich für die große Solidarität unserer Anhängerschaft bedanken, die auch dieses Mal zu ihrem Verein steht“, sagt Phoenix-Geschäftsführer Patrick Seidel. „Mit einer Verzichtserklärung zur anteiligen Rückerstattung der Eintrittskarten aus der Saison 2019/2020 kann jeder Fan proaktiv dazu beitragen, dass sein Herzensclub diese Krise bestmöglich übersteht und wir 2020/2021 wieder tollen Basketball sehen dürfen.“ Wer Phoenix darüber hinaus unterstützen möchte, bekommt den Danke-Schal, verzichtet aber gleichzeitig auf den zusätzlichen Gutschein.

Wer bis dato noch keine Verzichtserklärung abgegeben hat, dies aber nachholen möchte, kann das Formular ausgefüllt an die Phoenix-Geschäftsstelle senden (Phoenix Hagen, Mittelstraße 4, 58095 Hagen oder via Mail an nicolai@phoenix-hagen.de).

Die Erstattung

„Wer sein anteiliges Geld für die Dauerkarte 2019/2020 zurückerstattet haben möchte, den bitten wir noch um ein wenig Geduld, damit wir die technisch einfachste Lösung in die Wege leiten können“, sagt Seidel. Phoenix Hagen werde in diesem Fall Gutscheine ausgeben, die dem Gegenwert von drei Heimspielen entsprechen. Die Ausgabe der Gutscheine erfolgt ausschließlich in der Geschäftsstelle am 15. Juli. Diese Gutscheine können beim Kauf von Fanartikeln eingelöst werden. Sie sind aber auch zu 100 Prozent auf Dauerkarten und Tageskarten in der Saison 2020/2021 anrechenbar.