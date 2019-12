Stephan Hellwig: „Wir blicken jetzt nach vorne“

Stephan Hellwig, Trainer der HSG Herdecke/Ende, verrät, warum er gerne Ski fährt und warum er auf dem Weihnachtsmarkt nicht zum Glühwein greift.

1Glühwein oder Eierpunsch?

Am liebsten mag ich ja Bier. Aber wenn ich mich entscheiden muss, dann Eierpunsch. Glühwein ist so süß und klebrig.

2Trainingspause oder aktive Weihnachtstage?

Auf jeden Fall aktive Feiertage, ich muss mich bewegen. Ich nutze den Urlaub, um aktiv zu sein, das ist für mich einfach die beste Erholung.

3Besinnlich mit der Familie feiern oder Party mit Freunden?

Ich feier lieber besinnlich mit der Familie, das war bei mir schon immer so.

4Festbraten oder Kartoffelsalat?

Weder noch, es gibt Raclette. Das ist bei uns mittlerweile schon eine Tradition an den Feiertagen.

5Lieber schenken oder beschenkt werden?

Das gehört für mich beides gleichermaßen dazu. Ich freue mich, wenn ich ein Geschenk bekomme. Aber ich schenke auch selber sehr gerne.

6Frust oder Freude über die Pause in der Fußball-Bundesliga?

Diese Saison war ich nicht so nah an der Fußball-Bundesliga dran. Landesliga-Handball hat bei mir so viel Zeit in Anspruch genommen. Ich habe sogar mein Sky-Abo gekündigt (lacht).

7Urlaub im Schnee oder Fernreise in die Sonne?

Urlaub im Schnee, für mich geht es wieder Ski-Fahren. Ich fahre immer gerne in die Berge, das habe ich von klein auf so mitbekommen. Neben dem Handball ist Ski-Fahren die Sportart, die mir am meisten Spaß macht. Ich habe das Gefühl, dass man der Natur nirgends so verbunden ist wie in den Bergen.

8An Heiligabend in die Kirche oder zu Hause feiern?

Beides, wir gehen erst in die Kirche und dann zu uns nach Hause.

9In der freien Zeit die Saison Revue passieren lassen oder nach vorne blicken?

Nach vorne blicken. Wir haben in der Rückrunde einiges zu tun, darauf konzentrieren wir uns jetzt.

Mit Stephan Hellwig sprach Veronika Szary