Stefan Neff folgt auf Ulli Kriebel beim VfL Eintracht Hagen

Sein „grün-gelbes Blut“ hatte Stefan Neff noch vor einigen Wochen im WP-Interview betont. Ab sofort kann der Hagener Handballtrainer ein grün-gelbes Team in der 3. Liga betreuen. Bei seinem Stammverein VfL Eintracht Hagen wird der 33-Jährige, im September bei Ligarivale SG Schalksmühle/Halver Dragons freigestellt, Nachfolger von Ulli Kriebel, der beim Drittligisten zurückgetreten ist. Am Montag Abend wurde der neue Chefcoach dem Team vorgestellt und übernahm das Training gemeinsam mit Co-Trainer Pavel Prokopec. „Die Eintracht ist mein Heimatverein“, betonte Neff, der einen Vertrag bis Sommer 2021 mit Option auf ein weiteres Jahr unterschrieben hat: „Für mich ist die Eintracht das Aushängeschild für den Hagener Handball und eine Herzensangelegenheit.“

Der VfL Eintracht Hagen stellt seinen neuen Trainer vor. Von links: Klubchef Detlef Spruth, Trainer Stefan Neff und Sportdirektor Michael Stock Foto: Vfl Eintracht Hagen / VfL Eintracht Hagen

Neff war für die Eintracht-Führung die nahe liegende Lösung, als sie einen neuen Trainer benötigte. „Nach Ullis Rücktrittswunsch mussten wir nicht lange suchen und es war die nahe liegendste Option, wenn ein Mann wie Stefan frei ist, der aus Hagen kommt“, erklärte der Sportliche Leiter Michael Stock: ,,Alle Entscheidungsträger und Verantwortlichen waren schnell der gleichen Meinung, dass Stefan der richtige Mann ist.” Neff wiederum,. der das VfL-Team erstmals im Heimspiel am Freitag gegen den OHV Aurich betreut, freut sich auf die neue Aufgabe: „,Das Ziel für die restliche Saison kann nur lauten, dass wir von Spieltag zu Spieltag schauen und punkten wollen“, sagte er, „am besten direkt am Freitag.”

Dass Vorgänger Kriebel sein Amt beim VfL Eintracht nach nur fünf Monaten wieder hinwirft, hatte sich bereits nach der blamablen 26:29-Heimniederlage gegen Schlusslicht SG Menden Sauerland Wölfe am vorletzten Freitag abgezeichnet. Seine eigene Arbeit hatte der 41-Jährige, der das Traineramt nach dem Zweitliga-Abstieg als Nachfolger des entlassenen Trainers Niels Pfannenschmidt übernommen hatte, direkt nach der Partie kritisch hinterfragt („Neun Minuspunkte sind absolut indiskutabel“) und sich Bedenkzeit erbeten. Nun zog der gebürtige Hamburger den zuletzt inkonstanten Leistungen seiner Mannschaft, die mit dem Ziel Wiederaufstieg in die Saison gestartet war und aktuell schon sechs Punkte hinter Spitzenreiter Wilhelmshavener HV rangiert, die Konsequenzen.

Gibt die Verantwortung ab: Ulli Kriebel tritt als Trainer des VfL Eintracht Hagen zurück Foto: Michael Kleinrensing / WP

Kriebel trat in der letzten Woche mit dem Wunsch an den Verein heran, seinen bis zum 30. Juni 2020 gültigen Vertrag aufzulösen, ließ sich davon auch durch die Eintracht-Verantwortlichen in den letzten Tagen nicht abbringen. ,,Da es mir nicht gelungen ist, die von uns gesetzten Ziele umzusetzen, ziehe ich als Verantwortlicher die Konsequenzen”, erklärte Kriebel: „Vor allem die Tatsache, Beruf, Familie und Trainertätigkeit unter einen Hut zu bekommen, hat mich sehr belastet. Daher habe ich mich zu diesem Schritt entschieden.“

Der 41-Jährige, der in Solingen wohnt, ist hauptberuflich als Diplom-Ingenieur tätig und leitete beim VfL Eintracht nur die Trainings-Abende, Co-Trainer Pavel Prokopec war für die anderen Übungseinheiten zuständig. Nach gutem Start in Hagen mit dem Erreichen der zweiten DHB-Pokalrunde und sechs Drittliga-Partien ohne Niederlage gab es zuletzt immer wieder Rückschläge, vor allem die Heimniederlagen gegen die Keller-Teams Leichlinger TV und Menden taten weh. Wobei der Verletzungsausfall von Stammkräften wie Daniel Mestrum, Tim Stefan oder Jan Lars Gaubatz die Arbeit beim Zweitliga-Aspiranten erschwerte.

Er sehe das Eintracht-Schiff „in Schieflage geraten“, betonte Kriebel nun: „Es kostet viele Ressourcen, dieses Schiff wieder auf Kurs zu bringen. Diese Ressourcen kann ich nicht aufbringen, ohne meinen Beruf oder meine Familie aufs Spiel zu setzen.“ Eine Einstellung, für die ihm VfL-Sportdirektor Michael Stock und Klubchef Detlef Spruth ausdrücklich Respekt zollten. „Ich ziehe den Hut vor seiner konsequenten Haltung“, würdigte Spruth, nun müsse man die Mannschaft in die Verantwortung nehmen.