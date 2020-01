So erreichen Phoenix Hagen Juniors noch die Play-offs

Vom Schlusslicht zum Playoff-Kandidaten - das dauerte bei den Phoenix Hagen Juniors keine vier Wochen. In der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (NBBL) gewann das Team von Trainer Stanley Witt auch das Rückspiel bei den Uni Baskets Paderborn, hat dem Spitzenreiter der Staffel Nord-West damit die einzigen beiden Saisonniederlagen zugefügt. Es war der dritte Sieg in Folge, plötzlich haben die Juniors das Erreichen der Play-offs wieder in eigener Hand. Auch die Phoenix Youngsters in der Jugend-Bundesliga (JBBL) siegten.

Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke SteelFire 3-2-1 gewinnt gegen Hürth In der Weiblichen Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (WNBL) gewann SteelFire 3-2-1, das Team aus Hagen, Herne und Bochum, das Heimspiel in der Staffel Nordwest gegen die RheinStars Ladies Hürth mit 71:62 (36:27). In der Tabelle belegt die Mannschaft Rang vier. Steel Fire 3-2-1: Perlick (8), Czerkawski (6), Groll (4), Röspel (5), Kortenacker (2), Polleros (18), Birtner (6), Reich (1), Kuper (3), Mooshage (16), Bentahar, Köhne (2).

NBBL: Uni Baskets Paderborn - Phoenix Hagen Juniors 80:86 (40:44). „Wir hatten von Anfang an hohe Ambitionen, aber zunächst hat das gar nicht geklappt“, räumte Juniors-Coach Stanley Witt ein, „langsam kommen jetzt die Verletzten zurück und wir finden uns als Mannschaft. Die Jungs verstehen, was ich will - und ich verstehe sie besser.“ In der Folge gelang den Hagenern, die in der Hinrunde von fünf Partien nur die gegen Paderborn gewonnen hatten, in der Rückrunde bisher drei Siege. Und man gehört mit 8:8 Punkten neben UBC/SCM Baskets Münsterland und ART Giants Düsseldorf zum punktgleichen Trio hinter Spitzenreiter Paderborn. In Heimspielen gegen die Eisbären Bremerhaven am nächsten Sonntag und gegen Münsterland (1. Februar) könnten die Juniors nun Platz zwei sichern. „Bei zwei Siegen sind wir fest in der Aufstiegsrunde“, weiß Witt, „und hätten dort eine gute Ausgangsposition.“ Denn die Punkte aus den Paderborn-Spielen nähme man mit in die Runde gegen die beiden Top-Teams der Staffel Nord-Ost - wahrscheinlich Dresden Titans und Berlin Tiger Kreuzberg. Und hätte dann gute Chancen auf einen der beiden ersten Aufstiegsrunden-Plätze und damit das Erreichen der NBBL-Playoffs.

In Paderborn taten sich die Juniors, bei denen Jonas Gieseck erkrankt mehrere Wochen ausfällt, zunächst schwer, verloren den ersten Spielabschnitt mit 20:25. „Im zweiten und dritten Viertel haben wir dann gezeigt, dass wir das bessere Teams sind“, freute sich Witt. Nach der 71:62 (30.) bekamen die Juniors, bei denen Daniel Zdravevski herausragte und Spielmacher Gabriel Jung nach langer Verletzungspause (Mittelhandbruch) mit 15 Punkten, fünf Rebounds und sechs Assists ein starkes Comeback feierte, „ein bisschen Nervenflattern“ (Witt). Doch 20 Sekunden vor der Schlusssirene beseitigte Emil Loch mit einem Dreier aus der Ecke die letzten Zweifel am Sieg. „Das Potenzial ist da, die Play-offs zu erreichen“, ist Coach Witt überzeugt, „wir haben nur länger gebraucht, es abzurufen.“

Phoenix Juniors: Zdravevski (35), Loch (20), Jung (15), Vaihinger (8), Osarinmwian (3), Schult (3), Krall (2), Ribic, Kwast, Dresel, Wriedt.

JBBL: Phoenix Youngsters - Hamburg Towers 92:79 (45:38). Die groß gewachsenen Hamburger führten zunächst, ehe mit Sebastian Orthen mehr Intensität in die Defensive der Youngsters kam. Mit schnellen Ballgewinnen und einem 10:0-Lauf setzte das Team der Coaches Vid Zarkovic und Tome Zdravevski sich im zweiten Viertel erstmals ab, nach dem Wechsel setzte man dies zunächst fort. Beim 78:60 durch den gut aufgelegten Luka Zajic, neben Finn Philipp Hagener Topscorer, war die höchste Führung erreicht, ehe die Hamburger im Schlussviertel noch einmal bis auf zehn Punkte herankamen (36.). Nach einer Auszeit stoppten die Youngsters den Towers-Lauf, beruhigten die Partie und festigten den zweiten Tabellenplatz in der JBBL-Hauptrunde.

Phoenix Youngsters: Zajic (21), Philipp (24), Orthen (10), Springer (2), Pauli, Iloanya (9), Hinske (3), Pavljak (11), Trettin (5), Strauss, Nowak (7).