So erklärt der TSK Hohenlimburg seinen Instagram-Erfolg

Hohenlimburg Über 10.000 Follower hat der TSK Hohenlimburg bei Instagram. Doch wie kommen die Bezirksliga-Fußballer dazu? Die Erklärung ist einfach.

Der Bezirksliga-Aufstieg vom TSK Hohenlimburg im Jahr 2019 sorgte dafür, dass die Fußballer zumindest ihren Relegationsgegnern vom SC Obersprockhövel II im Gedächtnis geblieben sein dürften. Erst in der Verlängerung konnte sich die Mannschaft von Trainer Jakob Weber beim Rückspiel vor voller Kulisse im Ischeland-Stadion durchsetzen. Doch sammelte der Verein damit auch Sympathien über Hagen hinaus?

Der Eindruck könnte jedenfalls entstehen, wenn man einen Blick auf das Instagram-Profil des Fußball-Klubs wirft. Über 10.000 Follower werden da aufgeführt. Doch bei aller Sympathie für die Hohenlimburger Kicker – wie kann das sein? Basketball-Zweitligist Phoenix Hagen füllt seine Heimspiele normalerweise mit über 2000 Zuschauern, muss sich im Ranking allerdings mit dem zweiten Platz begnügen (5800 Abonnenten). Wir haben beim Trainergespann Jakob Weber und Niels von Pidoll nachgefragt.

Ist alles nur ein Fake?

Und beide müssen zuerst einmal lachen, wenn man sie auf den Social-Media-Auftritt anspricht. „Überraschend, oder?“, kennt Jakob Weber die Verwunderung, die die Follower-Zahl hervorruft. Doch was ist das Geheimnis? Sind die Abonnenten vielleicht nur gekauft? Ist alles fake?

„Nein, so wichtig ist uns das auch eigentlich gar nicht“, betont Co-Trainer Niels von Pidoll. Das Geheimnis ist ein anderes. „Wir haben einen Spieler bei uns, der sich um den Instagram-Auftritt kümmert“, berichtet Jakob Weber und ergänzt: „Sein alter Account wurde umbenannt und zu unserem gemacht. Dadurch haben wir die Follower quasi mitgenommen.“

Ersten Kooperationsanfragen

Allerdings ist es nicht so, dass der TSK nicht auch etwas tun würde. „Gerade während dem Aufstieg und den Relegationsspielen vorher haben wir so einige Storys hochgeladen.“ „Ein paar hundert Anhänger hat uns sicherlich der sportliche Erfolg beschert. Aber ein Großteil ist natürlich auf anderem Wege hinzugekommen“, gibt Weber offen zu und will auch kein Geheimnis daraus machen. „Es ist ein schöner Gag und natürlich witzig, dass wir jetzt an der Spitze stehen.“

Und Nachteile hat es für den Verein nicht. Im Gegenteil: „Wir haben sogar schon mal Werbeanfragen bekommen, weil wir so viele Abonnenten haben“, plaudert Weber aus. Zu Influencern wollen die Hohenlimburger aber nicht werden. Der Fokus soll weiterhin auf dem Fußball liegen. ​