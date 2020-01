Im Jahr 1988 startete Jan Wilhelm bei TuRa Hagen mit dem Handball, seit 1991 ist er für den VfL Eintracht Hagen aktiv. Als A-Jugendlicher half der Linksaußen 2001 erstmals in der ersten Mannschaft, damals in der Regionalliga, aus. 2015 und 2017 war Wilhelm dabei, als der VfL Eintracht jeweils in der Relegation den Sprung in die 2. Bundesliga schaffte. Danach verabschiedete er sich in die zweite VfL-Mannschaft in die Verbandsliga, half im November aber noch zweimal im Drittliga-Team aus.

Seit 1991 bei Eintracht