Sechster Zu-Null-Sieg der SG Boelerheide in Serie

In der Volleyball-Bezirksklasse feierten die Damen der SG Boelerheide beim 3:0 (25:13, 2515: 25:11)-Sieg gegen den TuS Halver auch ohne Katja Blokesch den sechsten Zu-Null-Erfolg in Serie und distanzierten die Konkurrenz in der Tabelle noch weiter.

Gegen das Kellerkind aus Halver, das nur bis zum 9:9 zu Beginn mithielt, waren es vor allem Katja Schmidtke, die mit ihren Servicewinnern punktete und die annahmestarke Maria Bürger, die den Erfolg sicherten. Sarah Piotrowski gab ihr Saisondebüt.