Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schwenningen will 1000er-Marke knacken

Erstmals in dieser Saison wollen die wiha Panthers Schwenningen im Heimspiel am Freitag gegen Phoenix Hagen die Marke von 1000 Zuschauern in der 1507 Besucher fassenden Sporthalle am Deutenberg in Villingen-Schwenningen knacken. Das eimspiel am 28. Dezember gegen die Tigers Tübingen sahen zwar 4060 Zuschauer, für das Neckar-Derby waren die Panthers aber in die große Eishockey-Arena ausgewichen.