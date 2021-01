Reform im Tischtennis: Das bedeutet sie für Hagener Vereine

Hagen/Hohenlimburg Eine neue Strukturreform könnte auch Auswirkungen auf die Hagener Tischtennisspieler haben. Die Meinungen dazu sind gespalten.

Die neue Strukturreform im Westdeutschen Tischtennis-Verband (WTTV) soll zur Saison 2023/2024 greifen. Das hat unter anderem Auswirkungen die heimischen Tischtennisvereine. Es wird laut eines aktuellen Vorschlags vorgesehen, die Doppelstruktur aus Bezirken und Kreisen aufzulösen. Bislang spielen Vereine auf Kreisebene bis zur Bezirksliga, wo es dann gegen Vereine auf Bezirksebene geht. Durch die Reform sollen 14 neue Bezirke entstehen, die Kreise aufgelöst werden. Dadurch würden geographisch nahe beieinander liegende Kreise auf höherer Ebene zu einem Bezirk zusammengeführt.

Meinungsbild der Vereine

Hans-Jürgen Posnanski, Vorsitzender des Bezirks Arnsberg, hat die Kreisvorsitzenden nunmehr gebeten, bis zum 10. Januar ein Meinungsbild ihrer Vereine einzuholen. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass unsere Vereine die Reform mehrheitlich ablehnen. Für meine Entscheidung möchte ich aber sicher sein, die Mehrheit der Vereine zu vertreten", will Jürgen Posnanski eine möglichst breite Mehrheit hinter sich wissen.

Für die heimischen Vereine und deren Mannschaften die in Kreisliegen spielen, kann sich dadurch einiges ändern. Die Teams vom ATS Hohenlimburg-Nahmer müssen dann eventuell für ein Kreisliga-Spiel nach Dortmund fahren. Doch problematisch dabei ist: "Viele Partien auf Kreisebene, besonders im Raum Hagen, werden unter der Woche ausgetragen. Der Kreis Dortmund spielt aber eher am Wochenende“, schildert Volker Rummenhohl, Spieler der ersten Mannschaft der Hohenlimburger. Er erwartet daher, dass "eventuell einige Vereine Mannschaften abmelden werden, weil die Spieler nicht mehr zur Verfügung stehen."

Wochenenden sind heilig

Denn: "." Rummenhohl selber begrüßt den Reformvorschlag: "Man spielt bislang im unteren Bereich immer gegen die gleichen Gegner. Das wird dann attraktiver, auch wenn man mal zehn Minuten länger im Auto sitzt.“ Für die Hohenlimburger wird sich vermutlich nicht viel ändern, denn sie tragen ihre Partien grundsätzlich eher am Wochenende aus

Moment herrscht beim Tischtennis aufgrund der Corona-Pandemie Stillstand.

Die nächste Landesliga-Partie des ATS – die als Tabellenführer berechtigte Chancen auf den Aufstieg in die Verbandsliga haben – ist für Anfang März angesetzt. Doch ob dieser Termin wahrgenommen wird, steht noch in den Sternen. "Wir brauchen vier bis fünf Wochen Vorbereitung. Bis Ende Januar ist noch mindestens Lockdown. Es wird wohl darauf hinauslaufen, dass der Neustart nach hinten verlegt wird", so Rummenhohl. Auch glaubt er, dass durch die Pandemie zur nächsten Saison viele Mannschaften Probleme haben werden, Mannschaften zu stellen: "In vielen Gesprächen hört man heraus, dass die Personen den Sport gar nicht vermissen. Die fahren Fahrrad oder machen andere Dinge. Da werden einige nicht mehr voll dabei sein."