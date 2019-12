Statt eines unbeschwerten Festes wurde es ein hoch emotionales Wochenende für die Fußball-Mädchen des SV Hohenlimburg 10. Am Samstag mussten die B2-Juniorinnen des Klubs bei ihrem Spiel bei DJK Wattenscheid miterleben, wie Schiedsrichter Jörg Föllmer zusammenbrach und reanimiert werden musste, im Krankenhaus verstarb der 55-Jährige später. Tags darauf stand für die Hälfte des SV10-Teams das Westfalenpokal-Spiel der B1-Juniorinnen im Kirchenbergstadion gegen die SpVg. Brackel an. Die Klubverantwortlichen erwogen eine kurzfristige Absage, doch man trat dann an. „Eine schwierige Situation. Wir haben es den beteiligten Mädchen freigestellt, doch sie wollten spielen“, sagte Trainer Henry Riemann.

Hagen Breckerfeld Wetter Herdecke Zweite Westfalenpokalrunde am 16. Februar Die zweite Runde im Westfalenpokal der Fußball-B-Juniorinnen wird am 16. Februar ausgetragen, dann empfängt der SV Hohenlimburg 10 den SV Berghofen. Gegen die SpVg. Brackel traten für die Zehnermädchen Celina Welker, Lara Scheil, Emanuela Mimmo, Anna-Lena Mankel, Emily Bulenda, Jella Schindhelm, Lea Dorschner (67. Edana Schütt), Joana Schröder (41. Dilara Öztürk), Lynn Schütt, Miriam Griesenbeck (62. Nurten Özkaya) und Lina Riemann an.

Riemann reanimiert Schiedsrichter

Zehner-Trainer Henry Riemann. Foto: Fotografie Bjoern Hickmann / WP

Es war das letzte Spiel des Jahres in der B-Juniorinnen-Kreisliga Hagen/Bochum, für DJK Wattenscheid und Hohenlimburg 10 II ging es um Rang zwei. Nach 20 Minuten brach Schiedsrichter Jörg Föllmer vom SV Höntrop zusammen, vom Hohenlimburger Henry Riemann – Trainer der B1 – und einem Wattenscheider Coach wurde er auf dem Platz reanimiert. Doch obwohl der Notarzt schnell in Wattenscheid war und sich um die weitere Versorgung kümmerte, verstarb der 55-Jährige – seit 36 Jahren als Schiedsrichter aktiv – später im Krankenhaus. „Sehr tragisch“, sagt Riemann, der eigentlich nur als Beobachter der B2 mit nach Wattenscheid gereist war. Da werde Fußball zur reinen Nebensache, schrieb der SV10 nach der abgebrochenen Partie auf seiner Facebook-Seite ebenso wie die Fußball-Kreise Bochum und Hagen/Ennepe-Ruhr. „Nicht nur bei uns, sondern in ganz Wattenscheid war Jörg für seine besondere Art der Spielleitungen bekannt und auch sehr beliebt“, reagierte sein Verein SV Höntrop.

Mögliche Spielabsage verworfen

Für den SV Hohenlimburg10 stellte sich dann die Frage, wie man mit dem Erstrunden-Westfalenpokalspiel der B1-Juniorinnen am Sonntag gegen die SpVg. Brackel umgehen sollte, zumal fünf der in Wattenscheid eingesetzten B2-Spielerinnen zum Kader gehören. Da diese sich für ein Spiel aussprachen, um den Schock des Vortags direkt verarbeiten zu können, verwarfen die Klubverantwortlichen eine mögliche Absage. Auch weil rund um das Pokalspiel im Kirchenberg-Stadion – einer Verlegung hatte der Gegner zuvor nicht zugestimmt – die Weihnachtsfeier der gesamten Mädchen-Abteilung vorgesehen war. So kickten auf dem Kunstrasen zunächst die Hohenlimburger F- und D-Mädchen in neuem Trikots, fungierten dann als Auflauf-Eskorte für die „großen“ B-Juniorinnen.

Mit einer Gedenkminute für den verstorbenen Schiedsrichter Jörg Föllmer startete dann das Westfalenpokal-Spiel, das die Hohenlimburgerinnen mit 4:2 (1:1) für sich entschieden. Miriam Griesenbecks Führungstor (19. Minute) konnte Brackel – ebenfalls Bezirksligist – noch ausgleichen, erneut Griesenbeck per Kopfballtreffer (60.), Dilara Öztürk (77.) und Torjägerin Lynn Schütt (80.) brachten den SV 10 in die zweite Runde. „Eine Runde weiter, aber unter traurigen Bedingungen“, bemerkte Zehner-Coach Thomas Gebauer.