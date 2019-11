Phoenix Hagen strauchelt immer weiter der ProB entgegen

Phoenix Hagen rutscht der Drittklassigkeit in der ProB immer weiter entgegen. Auch der FC Schalke 04 diente diesmal nicht - wie gern sonst - als Aufbaugegner für den strauchelnden Basketball-Zweitligisten. Nach dem Muster vieler vergangener Niederlagen verlor das Team von Trainer Chris Harris auch die sechste Partie in Folge. Beim 76:79 (44:41) in Oberhausen führten die Hagener bis tief ins Schlussviertel, brachen dann ein und kassierten einen entscheidenden 0:12-Lauf. Dass der ansonsten ordentlich debütierende Neuzugang Jon Octeus einen Freiwurf zur möglichen Verlängerung verpasste, passte ins triste Bild. „Wir sind immer ängstlich und ohne Selbstvertrauen in der Schlussphase, egal wie wir vorher dominiert haben“, ärgerte sich Harris, während Geschäftsführer Patrick Seidel auch „drastische Maßnahmen“ nicht ausschloss.

Hagen Breckerfeld Wetter Herdecke FC Schalke 04 - Phoenix Hagen 79:76 (41:44) FC Schalke 04: Newkirk (10, 5 Assists), Hightower (7), Spencer (11, 3/3 Dreier), Joos (16), Dunn (1), Touray (13, 8 Rebounds), Szewczyk (2), Rohwer (7), Gulley (2), Belger (10, 4 Assists). Phoenix Hagen: Octeus (18, 2/4 Dreier), Gilmore (2), Leufroy (8, 0/4 Dreier, 4 Assists), Günther, Lodders (1, 3 Steals), Aminu (14, 1/5 Dreier, 7 Rebounds), Spohr (5, 1/4 Dreier), Grof (7, 0/4 Dreier), Pechacek (13, 1/4 Dreier, 7 Rebounds), Baumann (8, 4 Ballverluste). Spielviertel: 23:26, 18:18, 22:18, 16:14 Teamstatistik: 50:40 % Wurfquote, 4/13:5/29 Dreier, 19/26:9/14 Freiwürfe, 36:36 Rebounds, 16:14 Assists, 1:11 Steals, 15:10 Ballverluste, 3:0 Blocks. Zuschauer: 850.

Vor 850 Zuschauern in der Oberhausener Willy-Jurissen-Halle - davon bestimmt 300 aus Hagen mitgereiste Fans - beorderte Harris Neuzugang Octeus direkt in die Startformation. Der US-Guard setzte auch direkt mit seinem Tempo Ausrufezeichen, traf den ersten Dreier zur Hagener 11:4-Führung (3. Minute). Ansonsten suchten die Gäste angesichts ihrer schwachen Wurfquote aus der Distanz mehr den Weg zum Korb, zunächst mit Erfolg. Beim 21:13 nach Fastbreak durch Kyle Leufroy bat Schalke-Coach Raphael Wilder zur ersten Auszeit, durch Jonathan Joos kam sein Team in der Folge allmählich heran. Zumal die Hagener es nun vermehrt von jenseits der Dreierlinie versuchten, aber nicht trafen.

Daran sollte sich bis zur Schlusssirene nichts ändern, am Ende hatte Phoenix nur fünf Treffer bei 29 Versuchen - also magere 17 Prozent - im Statistikbogen. Vorn blieben die Hagener zunächst dennoch weiter, weil sie sich mit Offensiv-Rebounds zweite und dritte Chancen erarbeiteten und die Fastbreaks konsequenter liefen als zuletzt. Beim 44:36 durch Jonas Grof (18.) betrug der Vorsprung wieder acht Punkte, bis zur Pause kam Schalke erneut heran. Und ging nach dem Wechsel erstmals in Führung, als Jordan Spencer fünf Punkte in Folge zum 53:54 (25. Minute) traf.

Enttäuschung bei Phoenix Hagen: Michael Gilmore (links) und Jon Octeus. Foto: Jörg Laube

Nun war es eine enge, intensiv und übernervös geführte Partie, für beide Teams stand viel auf dem Spiel. Die Gastgeber versuchten es nun mit Zonenverteidigung, nahmen damit Octeus (13 von 18 Punkten in der ersten Halbzeit) viel von seiner Wirkung. Und ließen Phoenix so kaum noch zum Korb kommen, die Gäste suchten ihr Heil weiter in Dreiern. Doch Leufroy und Grof (je 0 von 4) trafen gar nicht, Joel Aminu (1/5) - sonst mit seinem Einsatzwillen einer der Besseren -, Dominik Spohr und Adam Pechacek (je 1/4) nicht viel besser. Nach dem 62:63 brachten Aminu und Pechacek die Hagener dennoch noch einmal nach vorn (72:65, 35.), ehe eine 0:12-Serie zum 72:77 (38.) wieder für Angststarre bei den Gästen sorgte. Die Fehler in der Offensive häuften sich nun, die Chance zur Verlängerung bot sich dennoch, als Octeus zum Korb zog und neun Sekunden vor Ende beim 76:77 gefoult wurde. Den Bonus-Freiwurf aber setzte der Neuzugang nur auf den Ring, hockte kurz darauf wütend trommelnd auf dem Parkett.

Neunte Schlappe im elften Spiel

Und die Team-Verantwortlichen mussten nach dem elften Spiel schon zum neunte Mal nach Gründen für eine Niederlage suchen. „Der Support unserer Fans war erstligareif, unsere Leistung gerade am Ende leider nicht“, bedauerte Patrick: „Wir haben nie fünf Crunchtime-taugliche Spieler auf dem Parkett, das ist bitter.“ Nun müsse man „genau überlegen, welche Maßnahmen ergriffen“ würden, so der Geschäftsführer, vielleicht müssten es „drastische“ sein. Konkretisieren wollte er das am Sonntag Abend nicht. „Wenn der Gegner in der Schlussphase einen Run hat, können wir nicht damit umgehen“, sagte Coach Harris: „Es ist schwer zu analysieren, warum gerade unsere deutschen Spieler nicht in der Lage sind, ihre normale Leistung abzurufen.“ Womit er wohl in erster Linie die erfahrenen Spohr und Grof meinte.