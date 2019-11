Phoenix Hagen - Krüsmann: „Harris wird die Kurve kriegen“

Hagen. Kurzfristige Konsequenzen bei Schlusslicht Phoenix gibt es (noch) nicht. Trainer-Routinier Peter Krüsmann macht sich für Chris Harris stark.

Am Tag nach der sechsten Niederlage in Serie meldete sich der Erfolgstrainer besserer Tage im Hagener Profi-Basketball zu Wort. „Lasst Chris Harris in Ruhe arbeiten“, mahnte Peter Krüsmann, „er wird die Kurve als Coach kriegen. In erster Linie muss die Mannschaft den Allerwertesten hochkriegen.“ Eine kurzfristige Maßnahme der Vereinsführung von Basketball-Zweitligist Phoenix Hagen als Reaktion auf die 76:79-Niederlage beim FC Schalke 04 gab es am Montag (noch) nicht. „Das ist ja hier keine One-Man-Show, sondern es gibt einen Austausch mit den Vereinsgremien“, erklärte Geschäftsführer Patrick Seidel: „Auch wenn manche Fans wollen, dass gleich drei oder mehr Köpfe rollen, wird uns blinder Aktionismus nicht weiterhelfen.“