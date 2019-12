Phoenix Hagen Juniors befreien sich wie die Profis

Es war der erste Sieg seit fast zwei Monaten - und der fiel deutlich aus. Parallelen zu den Zweitliga-Profis im eigenen Verein und deren Erfolg vor zwei Wochen gegen die Kirchheim Knights sind nicht zu übersehen. Gegen die Baskets Juniors Oldenburg beendeten die Phoenix Hagen Juniors ihre Niederlagenserie in der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (NBBL) mit einem deutlichen 86:64-Erfolg. Dagegen mussten die bisher erfolgsverwöhnten Phoenix Youngsters in der Hauptrunde der Jugend-Bundesliga (JBBL) beim 68:82 im Spitzenspiel bei den Young Rasta Dragons die erste Niederlage hinnehmen.

Michael Krichevski erzielt acht Punkte für die Juniors.

Phoenix Hagen Juniors - Baskets Juniors Oldenburg 86:64 (48:27). Für eine sehr gute Trainingswoche belohnte sich das Team von Juniors-Trainer Stanley Witt, das in Oldenburg noch knapp verloren hatte. Bereits im ersten Viertel stellten die Hagener mit 28:14 die Weichen, ließen sich danach auch vom Verletzungs-Aus von U18-Nationalteam-Kandidat Emil Loch (Fußverletzung) nicht nachhaltig irritieren. „Wir gehen davon aus, dass er schnell wieder ins Training einsteigen kann“, hofft Witt. Phoenix-Akteur Daniel Zdravevski war von den Gästen kaum zu stoppen, vor allem aber traf Shooting Guard Felix Kwast nach Belieben. „Genie und Wahnsinn lagen bei Felix nah beieinander, aber der Erfolg hat ihm Recht gegeben“, hob sein Coach hervor, der bei kurzen Schwächephasen seines Teams mit Auszeiten eingriff.

Beim 73:44 (32. Minute) durch Zdravevski hatten die Juniors den höchsten Vorsprung erreicht, danach gewährte man Oldenburg noch etwas Ergebniskosmetik. „Jetzt gilt es, sich nicht auf dem Erfolg auszuruhen, sondern hart zu trainieren“, forderte Witt: „Und in Düsseldorf an die guten Leistungen anzuknüpfen.“ Am nächsten Samstag um 13.30 Uhr treten die Phoenix Juniors zum Jahresausklang in der Landeshauptstadt an.

Phoenix Hagen Juniors: Kwast (20), Zdravevski (18), Gieseck (14), Krichevski (8), Vaihinger (8), Krall (6), Osarinmwian (5), Loch (5), Ribic (2), Wriedt.

Young Rasta Dragons - Phoenix Hagen Youngsters 82:68 (55:46). Wie in der Vorrunde daheim - damals nach Verlängerung - mussten sich die Youngsters auch im Spitzenspiel in Vechta den mit Auswahlspielern gespickten Dragons geschlagen geben. Das Team der Trainer Vid Zarkovic und Tome Zdravevski geriet gegen die körperbetont und aggressiv spielenden Gastgeber schnell unter Druck, lag nach dem ersten Viertel mit 18:28 zurück. Mit einem 8:0-Lauf konterten die Hagener zum 26:30, ehe sich die Dragons bis zur Pause erneut absetzten.

Das dritte Viertel entschieden die Gäste um Topscorer Daniel Pavljak (20 Punkte) dann wieder für sich, verkürzten auf 58:63. Zu Beginn des Schlussviertels leisteten sich die Youngsters aber einige Ballverluste, die die Gastgeber jetzt eiskalt ausnutzten, zwei glückliche Dreier ließen dann den Abstand zu deutlich werden. Und die Phoenix Youngsters fielen im letzten Spiel des Jahres auf Hauptrunden-Rang drei zurück Am 12. Januar können sie sich im Heimspiel gegen die punktgleichen Hamburg Towers wieder auf Platz zwei verbessern.

Phoenix Hagen Youngsters: Iloanya (3), Zajic (9), Philipp (15), Orthen (4), Lönne (4), Pauli, Hinske, Pavljak (20), Trettin (5), Nowak (8).