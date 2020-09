Phoenix Hagen: Ex-Feuervogel Kyle Leufroy hat neuen Verein

US-Amerikaner Kyle Leufroy läuft künftig nicht mehr im Trikot von Phoenix Hagen auf. Der Guard schließt sich den Kirchheim Knights an.

Hagen. In der vergangenen Saison avancierte er zum Topscorer bei Phoenix Hagen, nun hat Kyle Leufroy einen neuen Verein gefunden.

In der vergangenen Saison ließ er die Anhänger von Basketball-Zweitligst Phoenix Hagen oft jubeln, nun hat der US-Guard Kyle Leufroy einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der 23-Jährige, der im Trikot der Feuervögel zum Topscorer avancierte, geht künftig für die Kirchheim Knights in der Pro A auf Korbjagd und wird dabei auch wieder auf sein altes Team um Phoenix-Coach Chris Harris treffen.

„Kyle ist ein extrem effektiver Spieler. Alles was er macht ist überlegt und souverän. Er spielt mannschaftsdienlich und erfüllt seine Aufgaben. Wir wollten auf dieser Position mehr Struktur, Effektivität im Scoring und einen engagierten Verteidiger. Er war von Anfang an auf unserer Liste und mit der Zeit wurden unseren Chancen stetig höher, bis es dann letztlich geklappt hat, “ berichtet Knights-Geschäftsführer Chris Schmidt von den Bemühungen um Leufroy.

Guter Distanzschütze

Im Sommer 2019 wechselte der Center-Spieler in das Team von Phoenix Hagen. Direkt vom College kommenden konnte der 1,90 Meter große US-Amerikaner die Sympathien auf seine Seite ziehen. Vor allem seine große Sicherheit bei Distanzwürfen zeichnete den Spieler aus. Diese wird er nun in Kirchheim ebenfalls an den Tag legen wollen. „Kyle ist ein herausragender Schütze“, weiß auch Knights-Trainer Igor Perovic. Die Kirchheimer schließen ihre Kaderplanungen mit der Verpflichtung des US-Amerikaners ab.