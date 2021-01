Phoenix Hagen: Das sagt Trainer Harris zur aktuellen Form

Hagen Zu viel Belastung für die Spieler? Chris Harris, Trainer des ProA-Ligisten Phoenix Hagen, blickt auf die anstehenden Aufgaben.

Nach dem gelungenen Jahresabschluss mit zwei Siegen in zwei Spielen, kam für die ProA-Basketballer von Phoenix Hagen mit der ersten Partie im neuen Jahr das böse Erwachen. Mit 88:108 musste sich das Team von Trainer Chris Harris gegen die Artland Dragons geschlagen geben. Schon am Dienstag wartet mit einem Auswärtsspiel bei den Kirchheim Knights das nächste Duell auf die Hagener, es soll die vierte Partie innerhalb von zehn Tagen werden. Ist das noch zu stemmen für die Spieler? Wir haben bei Trainer Chris Harris nachgefragt.

Chris Harris, wie geht es Ihrem Team aktuell? Macht sich die hohe Belastung bemerkbar?

Chris Harris: Absolut. Im Training können wir gar nicht richtig an der Taktik arbeiten, weil das Pensum im Moment einfach enorm hoch ist.

Lässt sich so auch die Niederlage in Quakenbrück in Teilen erklären?

Ja, die Spieler sind einfach müde, der Tank war leer. Allerdings darf das auch keine Ausrede sein. Charakter hat die Mannschaft auf jeden Fall gezeigt, da können wir keinen Vorwurf machen. Jetzt geht es darum, weiter zu machen.

Die nächste Aufgabe steht ja schon wieder bevor, am Dienstag reisen Sie mit Ihrem Team nach Kirchheim. Die Pause ist damit wieder kurz.

Ja, da ist wieder nicht viel Zeit zur Regeneration. Kirchheim musste auch am Samstag spielen, allerdings haben sie zwei Heimspiele nacheinander. Was bei der momentanen Taktung von Spielen auch ein Vorteil sein kann. Gefühlt haben wir die meisten Stunden zuletzt auf der Autobahn verbracht und werden auch nach Kirchheim wieder früh aufbrechen müssen. Da bleibt auch einfach wenig Zeit, um taktisch noch viel vorzubereiten.

Würden Sie sich eine Alternative wünschen?

Definitiv, aber uns ist ja auch klar, dass es die nicht geben kann. Es ist in dieser Saison nun einmal so, dass der Termindruck hoch ist und wir werden versuchen, das Beste aus der ganzen Situation zu machen. Wir werden weiter alles geben.

Aber so langsam kehren die verletzen Spieler wieder in ihren Kader zurück, Jannik Lodders scheint seine Rückenverletzung auskuriert zu haben, kann Sie das positiv stimmen?

Gegen die Artland Dragons konnte er schon wieder 19 Minuten spielen. Allerdings fehlt ihm natürlich noch die Spielpraxis, aber er kommt langsam wieder rein. Und wir brauchen ihn auch definitiv.

Wie steht es denn um den zweiten verletzten Spieler, Javon Baumann? Ist ein Einsatz am Dienstag schon realistisch?

Nach seiner Stirnhöhlenentzündung ist er zwar wieder in der Halle, allerdings ist es noch ein sehr leichtes Training, das er gerade absolviert. Dass er gegen Kirchheim spielt, halte ich für sehr unrealistisch. Vielleicht haben wir Glück und können ihn am kommenden Samstag gegen Science City Jena wieder bringen. Aber wir schauen von Spiel zu Spiel, als nächstes steht Kirchheim auf dem Plan.