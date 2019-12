Phoenix Hagen bindet Octeus bis zum Saisonende

Patrick Seidel schnauft durch, die Nacht für den Geschäftsführer vom Basketball-Zweitligisten Phoenix Hagen war kurz. Der Schlafentzug hat sich aber gelohnt, denn einen Tag vor Heiligabend konnten sich die Feuervögel selbst beschenken: Der Vertrag des US-Amerikaners Jonathan Octeus wurde bis zum Saisonende ausgeweitet. Dies gaben die Hagener am frühen Nachmittag bekannt. Wie es indes mit Jasper Günther weitergeht, ist derweil noch offen.

Fünf Spiele hat Octeus bis jetzt für Phoenix absolviert, vier davon haben die Hagener gewonnen. Der Anteil der US-Amerikaners ist dabei nicht zu verkennen, schließlich legt der Aufbauspieler durchschnittlich 12,6 Punkte pro Partie auf. Viel mehr ins Auge stechen aber seine Assists, denn hier zeigt sich die wahre Qualität des 28-Jährigen. „Wir wussten ja im Vorfeld, dass er nicht der Schütze ist der alles kaputt schießt. Er hat aber andere Qualitäten, die unserem Spiel sehr gut tun“, lobt Geschäftsführer Patrick Seidel Octeus. Sein Einfluss auf die Offensive der Hagener machte sich deutlich bemerkbar, eine Weiterverpflichtung entsprechend logisch. Doch genau diese wurde zu einem harten Stück Arbeit für die Verantwortlichen.

Schwierige Kommunikation mit dem Agenten

Grund dafür war die Kommunikation von Octeus’ Agenten David Gasman. Der Spielerberater war nicht immer so kommunikativ, wie das die Hagener sonst gewohnt sind. „Wir haben immer schnell auf seine Nachrichten geantwortet, er hat sich da aber immer etwas mehr Zeit gelassen“, gibt Seidel einen Einblick in die Verhandlungen mit dem Agenten des neuen Phoenix-Guards. Die Zeit, die für die schwierige Kommunikation mit Gasman drauf ging, nutzten Seidel & Co. allerdings produktiv. „Die Weiterverpflichtung ist nur dank unserer Sponsoren möglich“, bedankt sich der Geschäftsführer für die finanzielle Unterstützung. Insgesamt 14 Sponsoren haben zusammengelegt, um die Verpflichtung von Octeus bis zum Saisonende zu realisieren. „Er passt sportlich und menschlich sehr gut zu uns, deshalb sind wir sehr glücklich darüber, dass er uns bis zum Saisonende verstärkt“, so Seidel.

Ein anderer Spieler wird dagegen in den kommenden Tagen wahrscheinlich von der Gehaltsliste verschwinden. Jasper Günther ist derzeit auf Vereinssuche und war dementsprechend auch schon nicht mehr mit den Hagenern in Rostock. Einige Clubs aus der ProB zeigen gesteigertes Interesse an dem Phoenix-Eigengewächs. Gerüchten zufolge sollen die WWU Baskets Münster einer der heißen Kandidaten für eine Verpflichtung des 20-Jährigen sein.