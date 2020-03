Hagen. BG Hagen muss um die Qualifikation für die Play-offs in der 1. Basketball-Regionalliga bangen. Haspe 70 verliert letztes Heimspiel gegen Herford.

In der 1. Basketball-Regionalliga verloren die BG Hagen und der SV Haspe 70 ihre letzten Hauptrunden-Heimspiele. Die BG muss nun um die Play-off-Qualifikation bangen. „Rechnerisch können wir am letzten Spieltag noch auf den neunten Platz abrutschen“, bedauerte Trainer Kosta Filippou.

BG Hagen – Deutzer TV 79:82 (35:37). Nach einem ausgeglichenen Start gerieten die Hagener früh zweistellig in Rückstand (18:6, 6.), das Filippou-Team nahm die Intensität der Gäste nicht an und war offensiv zu statisch. „Deutz hat sehr aggressiv verteidigt und große Laufbereitschaft gezeigt, am Anfang sind wir damit nicht zurecht gekommen“, ärgerte sich Filippou.

Nur selten kam die BG gegen die aggressive Defensive zu freien Würfen, viele individuelle Fehler erschwerten es dem Tabellenfünften. Kurz vor Ende des ersten Viertels verkleinerten jedoch zwei Dreier den Rückstand, Yannick Opitz sorgte mit zwei weiteren Distanzwürfen in der 14. Minute für den Ausgleich (27:27). Bis zur Pause lieferten sich beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch, durch viele Ballverluste verpassten die Eilper aber eine Führung.

Nedzinskas hat Führung auf der Hand

Zu Beginn der zweiten Halbzeit übernahm das Filippou-Team durch einen 14:0-Lauf mit vier Dreiern die Führung, die Gäste konterten wiederum nach einer Auszeit mit einem 11:0-Lauf und zwangen den BG-Trainer zu einer Auszeit. „Deutz hatte immer eine Antwort auf unsere Aktionen, bei uns fehlte zu oft die notwendige Konsequenz und Konzentration“, erkannte Filippou.

Vor dem letzten Spielabschnitt traf Vytautas Nedzinskas zwei Dreier zur 60:55-Führung, ein weiterer 8:0-Lauf des Deutzer TV sorgte jedoch schnell für einen erneuten Rückstand. In den letzten Spielminuten liefen die Hagener dem knappen Rückstand hinterher, Vytautas Nedzinskas verpasste wenige Sekunden vor dem Ende mit einem vergebenen Dreier die Chance auf eine Führung. Auch Marcus Ligons gelang im Nachfassen kein Korb, ein Freiwurf des TV besiegelte die Niederlage. „Dieses Spiel hat uns auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht“, bedauerte Filippou.

BG Hagen: Ligons (16), Zdravevski (4), Opitz (14), Fritze (4), Spitale, Nedzinskas (24), Giese (9), Kortenbreer (8).

SV Haspe 70 - BBG Herford 89:104 (41:47). Die Hasper führten schnell mit 14:6 (6.), die BBG verkürzte jedoch zum Viertelende und übernahm bis zur Pause die Führung. „Die Intensität und Laufbereitschaft haben wir nach dem Viertel leider abgelegt“, ärgerte sich Haspes Coach Martin Wasielewski. Zu Beginn der zweiten Halbzeit lieferten sich wiederum beide Teams einen offenen Schlagabtausch, das Wasielewski-Team überzeugte mit zahlreichen Dreiern und Schnellangriffen. Ein wuchtiger Fastbreak-Dunking von Emil Loch war aus Hasper Sicht das Highlight des Spiels. Aber der Tabellenzweite aus Herford war an diesem Abend zu treffsicher und setzte sich im Schlussviertel klar durch.

SV: Rose (19), Bampoulis (5), Jung (11), Luchterhandt (5), Loch (16), Ribic (10), Kanseyo (10), Nachtigall, Mendes Mateus (13).