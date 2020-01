Neujahrsempfang: Emotionen und Ehrungen beim TuS Ende

Gut besucht war der traditionelle Neujahrsempfang des Tus Ende, der nun in der Sportlerklause am Kirchender Dorfweg stattfand. Dort fanden sich weitaus mehr als die 83 angemeldeten Mitglieder und Freunde des Vereins ein, um gemeinsam über das Sportjahr 2019 zu sprechen – ein Jahr, „in dem es Höhen und Tiefen im Sport, in der Politik und im Weltgeschehen gab“, so Heinz Göersmeier, zweiter Vorsitzender der TuS Ende, in seiner Eröffnungsrede.

Ärger über Hallensperrungen

Ebenfalls kam er auf die vorübergehende Sperrung der Sporthalle in Kirchende zu sprechen. „In die Politik mischen wir uns nicht ein, hoffen aber, dass alle Projekte, die im Focus standen und noch stehen, positiv zu Ende gebracht werden – allen voran die Sporthallen, die für unseren Verein überlebenswichtig sind. Denn diesen Ärger braucht keiner.“

Vergangenen Dienstag habe ihn die Blitzmeldung erreicht, dass die Sporthalle, die mittlerweile aber wieder geöffnet ist, aufgrund eines technischen Defektes vorübergehend gesperrt war. Und noch etwas macht ihm Sorgen: „Bleibt zu hoffen, dass das Bad der Bleichsteinhalle nicht für einen zu langen Zeitraum wegen technischer Mängel für Vereine gesperrt wird.“ Dennoch zeigt er sich zuversichtlich in seiner Rede – zumindest, was die Zukunft des Sports betrifft. „Was den TuS-Ende angeht, gibt es auch besondere Leistungen, über die wir heute sprechen werden

Große sportliche Erfolge konnten 2019 vor allem die Taekwondo-Sportler vorweisen. Dass so viele Sportler der Abteilung eine Ehrung vom Verein erhalten, ist laut Pressewartin Nicola Nitsche ein schönes Zeichen der Wertschätzung.

Eine von ihnen ist Jasmin Flotow. Insgesamt 14 Mal stand die junge Herdeckerin auf dem Treppchen – elf Mal davon auf den ersten Platz. Bei der Deutschen Meisterschaft Poomsae in Gerden wurde sie sowohl im Einzel als auch mit ihrem Team Erste – ebenso bei der Landesmeisterschaft Poomsae in Solingen. Ebenfalls sehr erfolgreich verlief das Jahr auch für ihre Kollegin Mia Merfeld, die an dreizehn Turnieren – davon sechs international – teilnehmen konnte. Insgesamt elf Sportler sind bereits für den Landeskader nominiert

Auch Taekwondo-Teamkollege Max Merfeld hat allen Grund zur Freude. Der 20-Jährige ist wieder erfolgreich als Kämpfer in das Turniergeschehen eingestiegen und konnte sich im vergangenen Jahr gleich zwei Mal den ersten Platz sichern – unter anderem beim Euregio Cup in Nettetal. Dort gewann er im Vollkontakt – einem Bereich, den er derzeit kontinuierlich als Trainer in Ende ausbaut.

Tennis-Herren sorgen für Überraschung

Ebenfalls in den Bereichen Tischtennis und Tennis konnten sich einige Vereinsmitglieder des TuS Ende freuen. Eine besondere Ehrung erfuhr Reinhard Schröder, der am 1. April 1953 in den Verein eintrat und seit 1973 lange Zeit als Sportler in der Tischtennis-Abteilung aktiv war. Dort hatte er von 1984 bis 1995 sogar das Amt des Abteilungsleiters inne und engagierte sich auch später noch lange Zeit in der Aktion „Kinder in die Vereine/TuS Ende Sportkids“, die im Herbst 2009 gegründet wurde. 2012 erhielt er dann die Auszeichnung mit der Verdienstnadel des Westdeutschen Tennisverbandes.

Das Tennis-Team der Herren „75+“ sorgte 2019 für eine Überraschung. Es ist – erstmalig in der Geschichte des Tus Ende – in die Regionalliga aufgestiegen und spielt daher nun in der höchsten Klasse.