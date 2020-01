Neujahrsempfang: Das sind Hagens Sportler des Jahres 2019

Letztes Jahr dominierten die Basketballer die Ehrungen, diesmal standen andere Sportarten im Vordergrund: Beim gemeinsamen Neujahrsempfang von Stadtsportbund und Stadt Hagen wurden am Samstagmittag die Sportler des Jahres ausgezeichnet. Rund 400 Menschen waren in die Karl-Adam-Halle gekommen, um den Spitzenleistungen heimischer Athleten Tribut zu zollen.

In den Hauptkategorien gewannen Jan König (TuS Volmetal), Top-Torschütze aller höheren deutschen Handball-Ligen, Ü30-Judo-Weltmeisterin Adrea Haarmann vom Judo-Club Hagen und die Mannschaft des TSV Hagen 1860, die Vierte bei den Deutschen Meisterschaften im Feldfaustball wurde. „Ich bin tief beeindruckt von der Vielfalt der Sportlerinnen und Sportler und ihren Leistungen“, sagte Hagens Oberbürgermeister Erik O. Schulz, der traditionell aus dem Skiurlaub in Frankreich zum Neujahrsempfang angereist war. „2019 war ein gutes Jahr für den Hagener Sport. Wir haben eine Menge investiert, viel Geld ist in die Infrastruktur geflossen.“ Die Ehrungen im Überblick:

Sportler des Jahres

Mannschaft des Jahres: TSV Hagen 1860 (4. Platz bei der Deutschen Meisterschaft im Feldfaustball, 3. Platz DM M35 im Hallenfaustball, Deutsche Meister M45 im Feldfaustball).





Sportlerin des Jahres: Andrea Haarmann (Judo-Club Hagen, 1. Platz Weltmeisterschaft Ü30, 1. Platz Europameisterschaft Ü30 Einzel und Team).





Sportler des Jahres: Jan König (Handball, TuS Volmetal, Toptorschütze der 3. Liga).

Ehrungen der Stadt

Federfußballclub Hagen: Christopher Zentarra (5. Platz WM Mannschaft, 6. Platz WM im Mixed-Doppel, 1. DM Mannschaft, 1. DM Doppel, 2. Platz DM Einzel, 12 Einsätze in Nationalmannschaft), Stefan Blank (DM Mannschaft, Deutscher Doppelmeister, 2. Platz DM Ü35 im Einzel), David Zentarra (DM Mannschaft, DM Einzel, 3. Platz DM Doppel), Maximilian Duchene (1. DM Mannschaft), Florian Krick (5. DM Doppel), Kathrin Schlomm (9. WM Mannschaft, 5. DM Einzel, 5 Einsätze Nationalmannschaft).





Flying Feet Haspe: Torben Nass (5. WM Mannschaft, DM Vize-Meister Mannschaft, 3. Platz DM Einzel, 3. Platz DM Doppel, 5 Einsätze in Nationalmannschaft), Marcel Scheffel (Vizemeister DM Mannschaft), Daniel Nass (Vizemeister DM Mannschaft), Philip Kühne (5. Platz WM Mannschaft, 5. Platz WM Doppel, Vizemeister DM Mannschaft, 3. Platz DM Doppel, 5. Platz DM Einzel, 11 Einsätze Nationalmannschaft), Franziska Oberlies (4. Platz WM Einzel, 7. Platz WM Doppel, 9. Platz WM Mannschaft, DM Einzel, 15 Einsätze Nationalmannschaft), Lina Marie Kurenbach (6. Platz WM Mixed, 7. Platz WM Doppel, 9. Platz WM Mannschaft, 2. Platz DM Einzel, 15 Einsätze Nationalmannschaft), Franziska Schönfeld (9. Platz WM Mannschaft).





Jugger-Club Hagen: Kurt Kniffka (DM in Jena).





TSV Hagen 1860 (Faustball): Florian Kutscher (U21-Europameister mit der Nationalmannschaft).





Sterngolfclub Hagen: Heike Hasenberg (1. Platz DM Senioren Minigolf, Matchplay)





Box-Sport-Club Haspe: Cihan Zor (2. Platz NRW-Meisterschaft 60 kg).





Kanu-Club Hohenlimburg: Yannick Wytelus (3. Westdeutschen Meisterschaft im Kajak-Einer); Wytelus, Mirco Flügge und Kai Streubel (3. Platz Westdeutsche Meisterschaften Kajak-Einer).





SV Haspe 70 (Basketball): Deutscher Meister Ü40 im Basketball, 3. Platz DM Ü35.





Team Unified/TSV Hagen 1860 (Basketball): Silbermedaille bei den Special Olympics.





Katja Ricken: Weltmeister im Sportkegeln mit der Mannschaft, Weltmeisterin Doppel Mix, 2. WM Einzel, 2. WM Sprint, 2. WM Mix-Mannschaft, World-Cup-Siegerin Mannschaft in Belgien, 1. DM mit Club-Mannschaft in Bundesliga.





Dirk Surma: Weltmeister im Bankdrücken seiner AK, 3. Platz DM seiner AK der Masters II.

Sportehrenpreis

Heide Zyche (TSV Fichte Hagen)

Marlies Kubas (Rad-Sport-Club Hagen)

Andreas Kurz (TSV Hagen 1860)

Wolfgang Hollmann (Elseyer TV)

Sonderehrung

VfL Eintracht Hagen, TSV Fichte Hagen, Kita Waldwichtel TGS Friesen-1860 Haspe, TSV Hagen 1860.

Sonderpreis der Sparkasse

Daniel Schwebe (Post SV)