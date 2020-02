Neff dominiert mit Eintracht Hagen gegen sein altes Team

Der VfL Eintracht Hagen ist seit Samstag die unumstrittene Nummer zwei in der 3. Handball-Liga: Vor rund 600 Zuschauern gelang ihm auch im zweiten Volme-Derby in eindrucksvoller Manier ein Sieg über die SGSH Dragons, der am Ende mit 26:21 (12:8) auch recht deutlich ausfiel. Die Hagener Fans feierten ausgelassen, die Mannschaft tanzte im Kreis zum üblichen „Auswärtssieg“-Gesang – und mittendrin Trainer Stefan Neff: Für den hatte dieser Erfolg eine ganz besondere Bedeutung, war er zu Saisonbeginn ja noch Coach der Dragons und trotz Tabellenführung entlassen wurde. „Ich habe die Eintracht auf Platz vier übernommen.

Und jetzt sind wir klarer Zweiter“, drückte Neff seine Zufriedenheit in nackten Zahlen aus. Handballspiele werden üblicherweise nicht in den Anfangsphase gewonnen, aber was sich in den ersten zehn Minuten abspielte, besaß wegweisenden Charakter. Neff hatte sein Team optimal auf seine ehemaligen Schützlinge eingestellt. Die flinke und aggressive Abwehr ließ den „Drachen“ keine Gelegenheit, ihr Offensivpotenzial zu entfalten, während die eigenen Angriffe zielstrebig und variantenreich durchgezogen wurden. Der erwartungsfrohe SGSH-Anhang musste bis zur 12. Minute warten, ehe Keeper Tobias Mahncke erstmals hinter sich greifen musste. In dieser Zeit hatte der von Valentin Schmidt klug geführte VfL schon sechsmal getroffen, blieb bis zum 11:3 (23.) Herr im fremden Haus, ehe sich der durch zwei vorangegangene Niederlagen offenbar verunsicherte Tabellendritte mit einem Dreierpack zurück meldete.

Valentin Schmidt behält die Nerven

Da ausgerechnet der sonstige Hauptschütze Max Lutz unglücklich agierte und die Hagener einige Zeitstrafen verdauen mussten, schmolz der Vorsprung bis zum Seitenwechsel auf vier Tore. Dragons-Coach Mark Dragunski brachte nach der Pause in Gipperich und Schetters zwei neue Kräfte, die sich sofort mit je zwei Toren einfügten und ihre Farben auf 10:12 und 12:14 heranführten. Jetzt war auch die Kulisse da, doch Schmidt war mit zwei verwandelten Strafwürfen der Stimmungskiller. Ganz wichtig war sein Gegenstoß zum 20:16, dem Linksaußen Tim Brand den 21.

VfL-Treffer folgen ließ. Auch Rechtsaußen Lux hatte seine Zielsicherheit gefunden, traf sogar in Unterzahl zum 22:17. Die Hausherren ließen allerdings nicht locker, nutzten einige Unkonzentriertheiten der Hagener, um sich auf 20:22 heranzukämpfen. „Als es darauf ankam, haben wir im Stile einer Spitzenmannschaft reagiert“, lobte Neff seine Schützlinge für ihre Nervenstärke. Lukas Kister und zweimal der Halbrechte Jan-Lars Gaubatz schraubten nämlich den Vorsprung uneinholbar auf 25:20 nach oben, Kim Voss-Fels sorgte für den Schlusspunkt. Dragons-Co-Trainer Hans-Peter Müller kommentierte sichtlich verärgert: „Einen derartigen Fehlstart darf man sich gegen eine so abgezockte Mannschaft nicht erlauben. Wir haben viel zu spät umgesetzt, wie man gegen Hagens Abwehr agieren muss.“

SGSH: Borchert, Vukas; Schetters (5), Klasmann (4), Brüning (3), Frenzel (3/2), Gipperich (2), Diehl (1), Spannekrebs (1), Hüller (1), Hecker (1), Tubic, Bekston, Geitmann.

VfL: Mahncke; Schmidt (7/3), Lux (4), Gaubatz (4), Brand (3), Pröhl (2), Kister (2), Stefan (2), Voss-Fels (1), Bergner (1), Toromanovic.

Schiedsrichter: Magalowski/Schwieger (Magdeburg).

Zeitstrafen: SGSH 4, VfL 7.

Siebenmeter: SGSH 4/2, VfL 4/3.

Rote Karte: Pröhl (56,, 3x2).

Zuschauer: 600.