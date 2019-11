Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nächstes Spiel am 29. November gegen Aurich

In der 3. Handball-Liga Nordwest rangiert der VfL Eintracht Hagen nach 13 Spieltagen auf Rang drei mit 17:9 Punkten hinter dem Wilhelmshavener HV (23:3) und dem Longericher SC Köln (17:7), punktgleich mit dem Tabellenvierten TuS Spenge (17:9). Am Wochenende pausiert die Liga, danach empfängt der VfL Eintracht am 29. November den OHV Aurich am Ischeland