Motopädie in Herdecke: Besser in Mathe dank Bewegung

Vorsichtig setzt sich der Junge im schwarz-roten T-Shirt auf das Rollbrett, dass auf einer Rampe in der Ender Turnhalle steht. In der rechten Hand hält er einen Becher gefüllt mit Wasser. Dann geht es bergab, einen blauen Tunnel aus Sportmatten hindurch. Am Ende angekommen schaut der Junge in seinen Becher. „Es ist alles noch drin“, ruft er mit einem Lächeln im Gesicht. „Super gemacht“, lobt ihn Heike Schwanow. Seit 20 Jahren arbeitet die 56-jährige Herdeckerin als Motopädin mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. „Durch Bewegung das Lernen lernen“, sagt sie, sei eines der Ziele der Motopädie.

Das Gleichgewicht

Einmal die Woche kommen unter anderem die Klassen der Förderschule „Altes Pfarrhaus“ zu ihr und ihren Kollegen in die Turnhalle. Ebenfalls stellt sie fest: „Wir haben einen Zulauf von Schülern mit besonderem Zuwendungsbedarf infolge von Aufmerksamkeitsdefiziten, Hyper- und Hypoaktivität, Lese-Rechtschreib- und Rechenschwäche und Verhaltensauffälligkeiten. Meist geht auch eine Wahrnehmungsstörung mit einher“, sagt sie. Nicht selten hätten die Kinder bereits eine Odyssee durch Schulwechsel und langen Klinikaufenthalten hinter sich. Einige haben Schwierigkeiten, ihre Probleme zu lösen, ihre Wut zu kontrollieren oder aber soziale Kompetenzen zu entwickeln. Die Motopädie soll ihnen dabei helfen, eine Ich-, Sach- und Sozialkompetenz zu erlangen. Wie? „Mit Bewegung und viel Spaß“, sagt Heike Schwanow.

Gemeinsam Spaß haben ist für Heike Schwanow bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen besonders wichtig. Foto: Ramona Richter

Aber was genau verbirgt sich hinter der Motopädie und welche Rolle spielt das eigene Gleichgewicht dabei? „Das menschliche Gleichgewichtssystem ist von zentraler Bedeutung. Es steht mit dem Sehen, Hören und der tiefen Wahrnehmung in enger Verbindung. Durch das Sehen nehme ich einen Raum wahr, kann Lagen einschätzen und vorausschauend handeln“, so Schwanow. Zudem sei das visuelle System wichtig für das Zeichnen, Schreiben und der Unterscheidung einzelner Zeichen. So auch das Hören und die Tiefenwahrnehmung. Das Gleichgewicht kann also Auswirkungen unter anderem auf das Rechnen, Schreiben, Zuhören, das Langzeitgedächtnis, der eigenen Körperwahrnehmung und das Selbstbewusstsein haben.

Bei einer Gleichgewichtsstörung kann somit sowohl das sozial-emotionale Verhalten, wie auch der kognitive Bereich betroffen sein. „Kinder können infolgedessen vermehrt Angst und Konzentrationsschwierigkeiten bekommen. Zudem können sie nur schwer Gefahren einschätzen“, so Schwanow. Durch die Wechselwirkung von Bewegung, Wahrnehmung und dem Erleben soll die Motopädie dabei verhelfen, diese Gefahren zu erkennen. „Es ist wichtig, dass die Kinder in eine Handlungskompetenz gelangen“, so Schwanow, die die ersten Becher der Rollbrett-Übung wieder einsammelt. „Ich versuche den Unterricht, wenn möglich so zu gestalten, dass die Kinder nicht merken, dass es Unterricht ist. Sie sollen Spaß haben und über fantasievolle und variantenreiche Bewegungsaufgaben nach Lösungen zu suchen.“

Die Rollbrettübung

So auch bei der Rollbrett-Übung. Dabei werde sowohl die Ich-, Sach- und Sozialkompetenz angesprochen. „Die Kinder testen, wie sie sich am besten auf das Rollbrett setzten oder legen, um sich mit den Füßen von der Wand abzustoßen. Dabei geht es vor allem um die Ich-Kompetenz , in der sie den Umgang mit sich selbst erlernen.“ Im zweiten Step lernen sie ihre Umwelt und den Umgang mit den verschieden Materialien kennen. Im Sinne der Übung bedeutet dies: gleichzeitig den Becher festhalten und darauf achten den Tunnel nicht zu rammen und trotz der Beschleunigung durch die Rampe kein Wasser zu verschütten. Aber auch die Sozialkompetenz – in der Gemeinschaft leben und sie erleben – wird geschult, indem die Kinder behutsam mit ihren Mitmenschen umgehen und sie nicht rammen.

Zusammengefasst lässt sich sagen: Die Handlungskompetenz setzt sich zusammen aus der Ich-, Sach- und Sozialkompetenz und über das sich beeinflussende Wahrnehmen, Bewegen und Erleben. Dabei spielen wiederum die Koordination, das Wahrnehmen und Reagieren und die Kommunikation untereinander eine wichtige Rolle. „Motopädie hat ein breites Spektrum. Es ist schwierig, die Arbeit in wenigen Worten zu beschreiben“, sagt Heike Schwanow. „Wichtig aber ist es, mit den Stärken zu arbeiten und nicht zu schauen, wo die Schwächen eines Menschen liegen. Die Kinder haben hier die Möglichkeit von ihrem hohen Level runterzukommen und Entschleunigung zu erleben. Oder wie ein Schüler einst zu mir sagte: Einfach mal den Fuß vom Gaspedal nehmen.“

Aus diesem Grund findet am Ende des Unterrichts eine Entspannungsübung statt. „Die Kinder bestehen darauf“, sagt Schwanow stolz. Entspannen und gleichzeitig den Umgang mit Regelwerken erlernen, soziale Kompetenzen, Toleranz und Rücksichtnahme entwickeln und eigene Konflikte lösen – Motopädie ist mehr als nur Bewegung.