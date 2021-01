Mit Symalla-Cup fällt zweites Herdecker Groß-Event 2021 aus

Herdecke Die zweite Großveranstaltung in Herdecke fällt wegen der Pandemie auch 2021 aus: Nach dem Citylauf wurde auch der Symalla-Cup abgesagt.

Es ist die zweite Sport-Großveranstaltung in Herdecke, die wegen der Corona-Pandemie auch 2021 ausfallen muss: Nach dem , den der TSV Herdecke bereits vor Weihnachten cancelte, hat die Fußball-Jugend des FC Herdecke-Ende nun auch den Rewe Symalla Cup für U11-Teams abgesagt. Das mit internationalen Teilnehmern und reichlich Bundesliga-Nachwuchs hochklassig besetzte Turnier war bereits vom August 2020 auf den 27./28. März 2021 verschoben worden. Gleichzeitig betonten die Organisatoren, man werde bis Jahresende kein Event dieser Größenordnung ausrichten.

Mit BVB und Borussia Mönchengladbach hochklassig besetzt

„Das Herz ist schwer“, räumte Andrea Klöpfel ein, die Entscheidung sei aber unumgänglich: „Wir haben da ja viel Arbeit investiert, da gibt man nicht so schnell auf.“ Als Organisatorin des U11 Rewe Symalla Cups des FC Herdecke-Ende blieb ihr aber, spätestens nach der erneuten Verlängerung des Lockdowns bis Ende Januar, nun nichts anderes übrig als das bereits einmal verschobene Großturnier mit mehr als 500 Teilnehmern und 2000 Zuschauern endgültig abzusagen. „Die Pandemie hat uns noch immer fest in der Hand, an Trainingsbetrieb ist noch immer nicht zu denken und wann das alles wieder entspannter sein wird, lässt sich nicht mal erahnen“, schrieb sie den Vereinen der 36 Teilnehmer – vom Bundesliga-Nachwuchs von Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen oder VfL Wolfsburg über die erstmals angemeldeten Österreicher der Tecnofutbal Academy bis zu den heimischen Freunden von TSG Herdecke und TuS Esborn. Und sie fügte hinzu: „Und da wir uns unserer großen Verantwortung für die Kinder, die Trainer und die Zuschauer bewusst sind, werden wir von der Jugendabteilung des FC Herdecke-Ende ein Turnier dieser Größenordnung auch bis zum 31.12.2021 nicht durchführen.“ Allenfalls kleinere Turniere seien im weiteren Verlauf des Jahres am Kalkheck denkbar.

Bitter für Jahrgang 2010 des FC Herdecke-Ende

Ein Nachfolger von Bayer Leverkusen – das Team vom Rhein gewann den 6. Rewe Symalla Cup am 1. September 2019 – bei „einem der besten U11-Turniere Deutschlands“ (so die Gäste von Arminia Hannover) wird nun also frühestens drei Jahre später ermittelt. Bitter ist das besonders für den aktuellen Jugend-Jahrgang 2010 des FC Herdecke-Ende, der nun um das große Event daheim gebracht wird. „Für viele Kinder ist das ja das einzige große Turnier, das sie jemals spielen“, weiß Andrea Klöpfel, die familiär doppelt betroffen ist. Ehemann Heiner Klöpfel betreut die aktuelle Ender E-Jugend, ihr jüngster Sohn Henry spielt dort. „Für mich ist das doppelt schwer“, sagt sie, „Henry hat sechs Jahre bei der Turnier-Ausrichtung geholfen. Jetzt ist er eines von 555 Kindern, die das Turnier verpassen.“

Ausrichter hofft auf Turnier im Jahr 2022

Das aktuelle FC-Team hätte das Turnier, bei dem in den letzten Jahren BVB-Präsident Reinhard Rauball als Schirmherr fungiert hat, spielen können, wenn es bis zum 30. Juni ausgerichtet worden wäre- Doch auch für den Jugend-Jahrgang 2011 fällt der übliche Termin nach den Sommerferien weg. „In diesem Jahr sehe ich es nicht, dass solche Großveranstaltungen stattfinden können“, sagt Andrea Klöpfel, „höchstens kleinere Leistungsvergleiche sind denkbar. Was 2022 möglich sein wird, bleibt abzuwarten.“ Dann hofft man beim FC Herdecke-Ende auf einen 7. Rewe Symalla Cup am Kalkheck. Die Hauptsponsoren Symalla und AHE, so Andrea Klöpfel, hätten ihr weiteres Engagement bereits zugesichert.