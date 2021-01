Mia Merfeld vom TuS Ende gehört in die Instagram-Top10

Herdecke Mehr als 1000 Follower bei Instagram: Mia Merfeld gehört in die Top10, auf Taekwondo-Wettkämpfe muss sie seit Februar verzichten.

Die Recherche war unvollständig, dieser Name fehlte in den Top 10: Wenn es um die Sportlerinnen und Sportler aus Herdecke und Wetter mit den meisten Instagram-Followern geht, muss Mia Merfeld natürlich dabei sein. In der am Mittwoch veröffentlichten Rangliste ist die 17-jährige Taekwondo-Kämpferin des TuS Ende nicht dabei, sieht gehört aber dort auf Rang sechs – hinter Fußballtrainer Heiner Backhaus und vor Michele Ufer. Zur Bestätigung folgte am Donnerstag der Sprung über die 1000er-Marke, am Nachmittag hatte der Account von Mia Merfeld 1002 Abonnenten.

Vor drei Jahren startete die Enderin bei Instagram – mit einem Foto von ihrem ersten großen internationalen Erfolg, der Vize-Europameisterschaft 2017 mit dem Poomsae-Team. Bis heute kamen noch einige Medaillen dazu, 2019 etwa Silber und Bronze bei den Europameisterschaften. „Wir waren viel unterwegs“, sagt Endes Taekwondo-Geschäftsführer Fabian Haas, der auch Mia Merfelds Trainer ist: „Deshalb ist Mia auch sehr gut vernetzt, hat Follower weit über Herdecke hinaus.“ Im letzten Jahr indes endete die Mobilität schlagartig mit der Corona-Pandemie, auch die Instagram-Posts wurden rarer. Im Februar 2020 bestritt Mia Merfeld bei den British Open ihren letzten Wettkampf und wurde Fünfte, danach folgte eine lange Zwangspause. Lediglich im Sommer konnten die Taekwondoka des TuS Ende ein paar Monate kontaktlos trainieren. Und Mia Merfeld nahm in der Poomsae-Disziplin an den Online-Landesmeisterschaften teil, sicherte sich den NRW-Titel.

Ender Open für 2021 fraglich

Wettkämpfe in der Halle dagegen gab es nicht, auch die im Juni vorgesehenen Ender Open mussten abgesagt werden. Und ob und wann das Großturnier des TuS Ende in diesem Jahr stattfinden kann, ist noch völlig offen. „Wir richten uns danach, nicht mit den Landesmeisterschaften oder den deutschen Meisterschaften zu kollidieren, die ja wichtig für unsere Athleten sind“, erklärt Fabian Haas, „aber es gibt noch überhaupt keine Turnierdaten. Erst wenn die feststehen, wann und ob unser ja doch sehr gut besuchtes Turnier stattfinden kann.“ Seit dem erneuten Lockdown behelfen sich die Ender Taekwondo-Asse mit von Bruder Max Merfeld geleitetem Online-Training, das aber eher Fitness als sportartspezifische Übungen vermittelt, nach den Ferien soll das Angebot wieder starten.

Den Kontakt zu den etwa 115 Mitgliedern – gerade in der weiblichen Jugend ist man traditionell stark aufgestellt - will man beim TuS unbedingt wahren, das betont Geschäftsführer Haas. „Wie es uns als Verein nach der Corona-Krise geht, darauf sind wir gespannt“, sagt er, „und ob alle mit dem Leistungssport weitermachen. Es kann ja schon passieren, dass manch einer in der Pause entdeckt, es gibt ja auch anderes.“ Bei Mia Merfeld, die eigens einen Instagram-Account als Taekwondo-Sportlerin und einen separaten privaten hat, ist das eher nicht zu erwarten.

