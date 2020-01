Hagen. Bei Qualifikationsturnieren in Boele, Wengern und Gevelsberg kämpfen heimische Fußball-Kreisligisten um Plätze beim Hallen-Masters in Hagen.

Kreisligisten jagen Tickets für Hallen-Masters in Hagen

Das Fußballjahr 2020 startet früh: Am kommenden Wochenende, 4. und 5. Januar, finden die Qualifikationsturniere für das diesjährige Hallen-Masters statt. Um zehn Masters-Tickets spielen die heimischen Kreisligisten; vier werden in Helfe und je drei in Wengern und Gevelsberg vergeben. Die Qualifikanten kämpfen dann vom 10. bis 12. Januar in der Krollmann-Arena am Ischeland um die Kreis-Meisterschaft.

Letztes Jahr konnte man auch in Herdecke um eine Quali für die Kreismeisterschaften spielen. Die gastgebende TSG hat ihr Turnier indes diesmal aus organisatorischen Gründen abgesagt. Die Mannschaften, die eigentlich daran teilnehmen sollten, können sich nun nicht mehr fürs Hallen-Masters qualifizieren. Das führte unter anderem bei Schwarz-Weiß Breckerfeld zu Unverständnis. SW-Vorsitzender Marvin Tholen beklagte, dass der vereinseigene Neujahrscup auch als Quali-Turnier hätte ausgerichtet werden können. Die TSG hatte ihr Qualifikationsturnier allerdings rechtzeitig abgesagt, bekräftigte Kreisvorsitzender Peter Alexander. „Mit Breckerfeld hatten wir in den vergangenen Jahren schon Gespräche bezüglich eines Qualifikationsturniers. Vielleicht klappt es ja im nächsten Jahr.“

SV Boele-Kabel (Helfe)

Sa., Vorrunde, Gr. 1, ab 10.30 Uhr:

Berchum/Gar. III - Fichte Hagen

SpVg Hagen 11 - SG Vorhalle

SC Berchum/Gar. III - Hagen 11

Fichte Hagen - SG Vorhalle

SC Berchum/Gar. III - SG Vorhalle

TSV Fichte Hagen - SpVg Hagen 11

Samstag, Vorrunde, Gr. 2, ab 11.10 Uhr:

FC Polonia Hagen - TSK Hohenl.

SG Boelerheide - SV Boele Kabel II

FC Polonia Hagen - SG Boelerheide



TSK Hohenl. - SV Boele Kabel II

FC Polonia Ha. - SV Boele Kabel II

TSK Hohenl. - SG Boelerheide

Samstag, Vorrunde, Gr. 3, ab 14.30 Uhr:

Türkiyemspor Hagen - Hellas/Mak.

Sportfreunde Haspe - FC Bosna Ha.

Türkiyemspor Ha. - Sportfr. Haspe

FC Hellas/Mak. - FC Bosna Hagen

Türkiyemspor Ha. - FC Bosna Hagen

FC Hellas/Mak. - Sportfr. Haspe

Samstag, Vorrunde, Gr. 4, ab 15.10 Uhr:

Hohenlimburg 10 II - Boele-Kabel

TSV Dahl - Hagen United

SV Hohenlimburg 10 II - TSV Dahl

SV Boele-Kabel - Hagen United

Hohenlimburg 10 II - Hagen United

SV Boele-Kabel - TSV Dahl





Sonnt., Zwischenrunde, ab 10.30 Uhr

Sonntag, Endrunde

Halbfinale, ab 15.10 Uhr

Spiel um Platz 3, 16 Uhr

Endspiel, 16.30 Uhr



SC Wengern

Sonntag, Vorrunde, Gr. 1, ab 11 Uhr:

SuS Volmarstein - Herdecke-Ende

TuS Esborn - Fortuna Hagen

FC Iliria Hagen - SuS Volmarstein

FC Herdecke-Ende - TuS Esborn

SV Fortuna Hagen - FC Iliria Hagen

TuS Esborn - SuS Volmarstein

Fortuna Hagen - FC Herdecke-Ende

FC Iliria Hagen - TuS Esborn

SuS Volmarstein - Fortuna Hagen

FC Herdecke-Ende - FC Iliria Hagen

Sonntag, Vorrunde, Gr. B, ab 11.36 Uhr:

SC Wengern - Hasper SV

RSV Selbecke - Blau-Weiß Vorhalle

FC Wetter - SC Wengern



Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke Diese Kreisligisten wollen sich qualifizieren Ein Überblick über die möglichen Qualifikanten: Beim Turnier der SV Boele-Kabel können sich Fichte Hagen, SG Vorhalle, Polonia Hagen, SG Boelerheide, Hellas Makedonikos, Sportfreunde Haspe und Hagen United qualifizieren. Vier Masters-Teilnehmer werden im Sportzentrum Helfe ermittelt. Ihre Masters-Chance beim Qualifikationsturnier des TuS Wengern suchen Herdecke Ende, Iliria Hagen, SuS Volmarstein, Fortuna Hagen, TuS Esborn, Hasper SV, RSV Selbecke, SC Wengern und BW Vorhalle. In der Halle Oberwengern geht um drei Plätze für das Masters in der Krollmann Arena. Das Qualifikationsturnier des FSV Gevelsberg haben sich BW Haspe, Hiddinghauser FV, Vatanspor Gevelsberg, Linderhausen, Gevelsberg Vogelsang, VFL Gennebreck, SW Silschede und Ararat Gevelsberg ausgesucht. Hier werden ebenfalls drei Masters-Plätze vergeben.

Hasper SV - RSV Selbecke

Blau-Weiß Vorhalle - FC Wetter

RSV Selbecke - SC Wengern

Blau-Weiß Vorhalle - Hasper SV

FC Wetter - RSV Selbecke

SC Wengern - Blau-Weiß Vorhalle

Hasper SV - FC Wetter

Sonntag, Endrunde:

Halbfinale 1, 17.15

Halbfinale 2, 17.35

Spiel um Platz 3 (18)

Endspiel (18.20)

FSV Gevelsberg

Das dritte Qualifikationsturnier wird in Gevelsberg gespielt. Um elf Uhr bestreitet A-Kreisligist Blau-Weiß Haspe gegen den Gastgeber den Auftakt in der Sporthalle West. Weitere Vorrunden-Gegner sind Vatanspor Gevelsberg, SpVg Linderhausen, BW Voerde und Hiddinghauser FV. Das Finale ist für 20.02 Uhr terminiert.