Kreisdamenpokal im März

Die nächste Veranstaltung des Schützenkreises Hagen ist am 8. März der Kreisdamenpokal in der Disziplin Sportgewehr Auflage in Holthausen, Beginn ist um elf Uhr. Vom 9. bis 14. März findet beim Vorhaller SV im Vereinsheim der 11. Vorhaller Frühlingspokal statt.